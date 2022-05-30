شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خطوات لإيقاف تشغيل المصادقة المكونة من خطوتى أمان على جهاز أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم بعض الناس المصادقة المكونة من خطوتين أمان على جهاز أيفون، ولكن يمكنك إيقاف تشغيلها وتفعيل طرق مصادقة أخرى أكثر شيوعا حاليا مثل المصادقة الثنائية، حيث إنها أكثر تقدما، فإن المصادقة الثنائية هي نظام أحدث وأكثر أمانًا يتضمن إشعارات دفع تفاعلية على أجهزة iOS الخاصة بك، مثل أيفون وأصبحت المصادقة ذات العاملين طريقة أساسية للحفاظ على أمان بياناتك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه إذا كنت لا تزال تستخدم المصادقة المكونة من خطوتين وتريد التبديل إلى البديل ذي العاملين، فأنت بحاجة إلى إيقاف تشغيل المصادقة المكونة من خطوتين أولاً.



كيفية إيقاف تشغيل المصادقة المكونة من خطوتين على أيفون كيفية إيقاف تشغيل المصادقة المكونة من خطوتين على أيفون 1. في مستعرض الويب، انتقل إلى صفحة معرف أبل وقم بتسجيل الدخول إلى حساب أبل.

2. تأكد من تحديد تسجيل الدخول والأمان في القائمة اليسرى، ثم اضغط فوق أمان الحساب على اليمين.

3. اضغط فوق إيقاف تشغيل التحقق بخطوتين، اضغط مرة أخرى لتأكيد هذا ما تريد القيام به.

4. قد تحتاج إلى إنشاء سؤال أمان والتحقق من تاريخ ميلادك.

يمكنك التحقق من أن طريقة الأمان ذات الخطوتين متوقفة الآن، لكن كن على علم، بمجرد أن تصبح المصادقة ذات العاملين دائمة على جهاز أيفون، لا يمكنك إيقاف تشغيلها.