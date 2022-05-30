سوق العملات الرقمية يتعافى.. بيتكوين فوق 30 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - قفزت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات الإثنين، بعد موجة الانهيار التي شهدتها خلال اليومين الماضيين.

وتعافي سوق “كريبتو” من خسائره اليوم الإثنين، وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة إلى 1.27 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجلت 63.37 مليار دولار.

600 مليار خسائر

ومنذ مطلع مايو/أيار الجاري، عانت العملات الرقمية موجة انهيار عاتية واتسعت حدتها مع انهيار عملة تيرا المستقرة وهبوط لونا إلى الصفر.

وخلال تعاملات مايو/أيار تعرضت العملات الرقمية لموجة حادة من الخسائر تجاوزت الـ 600 مليار دولار والتي بدأت حتى قبل انهيار تيرا لونا وتيرا المستقرة.

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستويات أعلى الـ 1.81 تريليون دولار في 29 أبريل/نيسان الماضي نزولا إلى مستويات 1.27 تريليون دولار خلال تعاملات اليوم.

وجاء نصيب بتكوين منفردة من تلك الخسائر في حدود 200 مليار دولار حيث نزلت قيمتها السوقية من مستويات الـ 750 مليار دولار إلى مستويات 583.4 مليار دولار.

انحسار الخوف

وكشفت الساعات القليلة الماضية عن انحسار نسبي لمشاعر الخوف والفزع التي تسيطر على المتداولين في سوق الكريبتو وإن جاءت نسبية ومحدودة كحركة بيتكوين.

وبينما لا يزال الخوف والفزع قائم ويسيطر على المتداولين إلا أنه ومقارنة بمستويات أمس الأحد فقد انحسرت موجة الفزع نسبيا وصولا إلى مستويات 15 نقطة بزيادة درجة عن تعاملات الأحد.

وإجمالا يقف مؤشر Crypto Fear&Greed Index الخوف والجشع عند مستويات الأسبوع الماضي بالقرب من 14 نقطة إلا أن المؤشر بعيد عن مستويات الشهر الماضي حينما كان عند مستويات 23 نقطة.

سعر بيتكوين اليوم

تسعى بيتكوين حتى هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين لتعزيز مكاسبها بقوة لتظل أعلى مستويات الـ30 ألف دولار إلا أنها لا تزال تتداول في نظاق ضيق.

وقفزت سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 5.64% ليصل إلى 30717.8 دولار، كما ارتفعت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى نحو 583.42 مليار دولار.

وتراجعت بيتكوين بنحو 27% خلال ثلاثين يوما فيما تسجل العملة الأولى انخفاضا بنسبة 40% منذ بداية العام.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وقفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 6.97% مسجلًا 1912.11 دولار.

وصعد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 6.24% ليبلغ 320.30 دولار.

وارتفع سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 5.42% إلى 0.40387 دولار.

وقفز سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 12.69% إلى 0.5213 دولار.

كما قفز سعر بولكادوت Polkadot بنحو 11.78% ليصل إلى 10.540دولار.

وارتفع سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 6.11% ليصل إلى مستويات 0.086309 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.