فيديو.. روبوت خاص يعيد الأمل لذوي الهمم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

منذ سنوات طويلة، يدرس العلماء التفاعلات بين البشر والروبوتات، حيث عوملت الروبوتات بكونها العدو الأبرز للعاملين في مصانع خطوط التجميع بما في ذلك السيارات.

ولكن هذا الموقف يثبت عكس ذلك، بعد ما أحيا به روبوت خاص، آمال الفني “ديتمار برونر” أحد موظفي فورد، في الاستمرار بالعمل الذي يحبه وعمل به لمدة 30 عاما.

ووفق موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، قصة “برونر” الملهمة عكست أنه بالاستغلال الصحيح للتكنولوجيا الحديثة يمكن أن تتغير الحياة دائما للأفضل.

هذا الفني في قسم تجميع مكونات السيارات بشركة فورد، تعرض لحادث أثر على كتفه، وجعله بعد ثلاثون عاما من العمل بهذا المجال، يجد صعوبة في تجمع وتثبيت قطع ومكونات محركات سيارات فورد، وهو العمل الذي تعلق به ويشعر بشغف نحو بعد فترة خدمته التي تمتد لـ ثلاث عقود.

ولحل الأزمة، ابتكرت فورد روبوت خاص لمساعدة موظفها “دايتمار”، واستمر تدريبه لأشهر على استخدام هذا الروبوت، حتى يتقن استغلاله له وحتى لا يفقد “دايتمار” عمله بعد هذه السنوات.

ونشرت فورد مقطع فيديو لهذه القصة الرائعة، تكشف من خلاله الصعوبات التي واجهها دايتمار في البداية، وكيف أصبح الحال بعد إدخال الروبوت الجديد لمساعدته في عمله، والمقطع نشرته الشركة الأمريكية عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب.