شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط صورة لمجرات حلزونية على بعد 53 مليون سنة ضوئية من الأرض.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر الصورة التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي وشاركتها وكالة ناسا هذا الأسبوع أكثر المجرات الحلزونية إذهالًا: تصميم حلزوني ضخم يسمى NGC 3631 ، ونظرًا لهذا التصنيف بسبب أذرعها الواضحة والبارزة وهيكلها اللولبي عالي التنظيم، وفقا لتقرير digitartlend.

وتقع هذه المجرة الحلزونية المثالية على بعد 53 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة Ursa Major ويمكن رؤيتها وجهاً لوجه من الأرض لإعطاء رؤية مثالية لهيكلها المبهج.

وتم إنشاء الصورة باستخدام بيانات من اثنين من أدوات هابل ، كاميرا المجال الواسع 3 والكاميرا المتقدمة للاستطلاعات، والكاميرا المتقدمة للاستطلاعات عبارة عن كاميرا هابل تستخدم بشكل أساسي لالتقاط البيانات في نطاق الضوء المرئي، وهو نفس النطاق الذي تراه العين البشرية.

وتم تثبيته على هابل في عام 2002، وكاميرا المجال الواسع 3 هي أداة أحدث تم تركيبها في عام 2009 كترقية لكاميرا المجال العريض وكاميرا الكوكب الأقدم 2، وتستخدم كاميرا المجال العريض 3 لالتقاط الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وكذلك لاكتشاف الضوء المرئى.

وتجمع هذه الصورة بين بيانات الضوء المرئى والأشعة تحت الحمراء، وتمثل الظلال الزرقاء الضوء الموجود فى الطول الموجي للضوء الأزرق المرئى، بينما يمثل اللون البرتقالي بيانات الأشعة تحت الحمراء.

ويساعد البحث فى الأشعة تحت الحمراء في النظر من خلال سحب الغبار غير الشفافة في الضوء المرئي، كما أنه يحدد توزيع الحرارة حيث تنبعث من المادة الدافئة ضوء الأشعة تحت الحمراء.

ويسمح هذا لعلماء هابل بالنظر إلى المجرات مثل NGC 3631 لرؤية مناطق الغبار والمناطق التي تولد فيها نجوم جديدة. " أذرع لولبية.

وكتب علماء هابل تشكل النجوم في اللوالب يشبه الازدحام المروري على الطريق السريع مثل السيارات على الطريق السريع، وتخلق المادة البطيئة الحركة فى القرص الحلزونى عنق الزجاجة، حيث تركز الغازات المكونة للنجوم والغبار على طول الجزء الداخلي من أذرعها الحلزونية، ويمكن أن يصبح الازدحام المروري للمادة كثيفة لدرجة أنها تنهار جاذبيًا، مما يخلق نجومًا جديدة (تُرى هنا باللون الأزرق والأبيض اللامع). "