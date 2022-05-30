شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع التطفل على أجهزة آيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما يتتبع مكانك، فقد يتطفل على أجهزتك من بعيد، كما رأينا بالفعل كيف يمكنك وضع حد لذلك على Facebook، ولكن ما الذي يمكن فعله على iPhone؟

لدى Apple ميزة Find My لاسترداد المجموعة المفقودة.

لحسن الحظ فإن أمان Apple مشدد جدًا، لذا إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب كلمة مرورك.

ربما قمت بمشاركتها مع شخص ما عن طريق الخطأ أو أن كلمة المرور الخاصة بك سهلة للغاية وفقا لتقرير ذا صن.

أولاً، سترغب في معرفة ما إذا كان شخص ما يتتبعك على وجه اليقين، لذلك دعنا نلقي نظرة على Find My ونرى ما إذا كانت هناك أي أجهزة لا تملكها لتسجيل الدخول إلى حسابك.

تعرف على مكان تسجيل معرف Apple الخاص بك

من جهاز iPhone الخاص بك، افتح "الإعدادات" واضغط على اسمك في الأعلى.

قم بالتمرير إلى أسفل وسترى جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إلى حسابك.

تحقق منها لمعرفة ما إذا كان هناك أي منها لا تعرفه - تذكر ، قد لا تكون جميعها من منتجات Apple التي لها حق الوصول إلى Find My.