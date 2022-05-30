شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تنزبل Reels من إنستجرام على هاتفك فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تكون Reels واحدة من أهم ميزات انستجرام، لكن التطبيق لا يجعل حفظ مقاطع الفيديو هذه وعرضها أمرًا سهلاً، فإذا كنت تريد حفظ ملف Reel الذي نشرته بحسابك الخاص، فإن القيام بذلك أمر سهل، ولكن إذا كنت ترغب في تنزيل الذي وجدته من حساب شخص آخر، فلا توجد طريقة مضمنة في إنستجرام للقيام بذلك، ولكن هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لالتقاط مقاطع الفيديو هذه على أي حال.





كيفية تنزيل Reels خاصة بك

إذا نشرت ملفًا خاصًا بك على انستجرام، فمن السهل حفظ نسخة في قائمة الصور بهاتفك.

1. ابدأ تطبيق Instagram ثم اضغط على أيقونة حسابك في أسفل اليمين.

2. اضغط على أيقونة Reels أو حدد View Archive، بناءً على ما هو مرئي على هاتفك، ويجب أن ترى كل ما نشرته.

3. افتح الفيديو الذى تريد حفظه.

4. اضغط على قائمة النقاط الثلاث على الجانب الأيمن من الشاشة.

5. في القائمة المنبثقة، اضغط فوق حفظ في ألبوم الكاميرا أو حفظ الفيديو.





كيفية تنزيل Reels من خلال تسجيل الشاشة

لا توجد أداة مضمنة لحفظ أو تنزيل المقاطع التي نشرها مستخدمو انستجرام الآخرون، ولكن يمكنك ببساطة تسجيل المقطع التي تريد حفظها باستخدام تطبيق Screen Recording على هاتفك، سواء كان لديك جهاز iPhone أو Android، فإليك كيفية القيام بذلك.

1. ابدأ تطبيق Screen Recorder، والذي يمكنك العثور عليه عن طريق التمرير سريعًا لأسفل من أعلى الشاشة لرؤية مركز التحكم أو لوحة التحكم، سيبدأ تطبيق iPhone في التسجيل تلقائيًا بعد عد تنازلي قصير، ولكن على Android قد تحتاج إلى التمرير لليمين لتمكين التسجيل الصوتي ثم الضغط فوق Start.

2. أثناء العد التنازلي لتطبيق Screen Recorder لبدء التسجيل، ابدأ تطبيق انستجرام وافتح المقطع الذى تريد تسجيله.

3. اسحب لأسفل من أعلى وأوقف التسجيل.

4. افتح التسجيل ثم اضغط فوق تحرير.

5. استخدم عنصر التحكم في المخطط الزمني في الجزء السفلي من الشاشة لاقتطاع الأجزاء غير المرغوب فيها من الفيديو من بداية التسجيل ونهايته.

6. عندما تكون راضيًا عن التعديل، احفظ الفيديو النهائي، فعلى أيفون، اضغط على Done ثم اختر Save Video، وعلى نظام Android، ما عليك سوى الضغط فوق حفظ نسخة.