شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح إصدار Android 13 Beta 2.1 لهواتف بيكسل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل تحديث جديد لإصدار أندرويد 13 التجريبي، حيث جاء إصدار Android 13 Beta 2.1 لمعالجة بعض المشكلات التي أثرت على أجهزة Pixel فورًا بعد الإصدار الأولي من Android 13 Beta.

ويتضمن التحديث الإصلاحات التالية:

- تم إصلاح المشكلة حيث نتج عن الكتابة في شريط البحث قائمة فارغة من الاقتراحات.

- تم إصلاح مشكلة تعطل الأجهزة وإعادة تشغيلها عند تشغيل نقطة الاتصال.

- تم إصلاح مشكلة حيث كان يمكن سماع صوت الاتصال المستمر في الخلفية أثناء مكالمة هاتفية.

- تم إصلاح مشكلة تعطل الأجهزة وإعادة تشغيلها بعد قطع الاتصال من Android Auto.

وبالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي من Android 13 بالفعل، فسيقوم التحديث بإعلامك تلقائيًا عبر إشعار OTA، أما بالنسبة للذين يعتمدون على برنامج Android 12 QPR (إصدار النظام الأساسي ربع السنوي)، فستحتاج إلى إلغاء الاشتراك وإعادة التسجيل في الإصدار التجريبي من Android 13.