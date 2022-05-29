شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية الحصول على الاتجاهات من خرائط جوجل على ساعة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خرائط Google هي تطبيق اتجاهات لقطاع كبير من مستخدمي الهواتف الذكية، ومع ذلك ، يمكن الوصول إلى خرائط Google على الساعات الذكية ، بما في ذلك Apple Watch أيضًا.

ويمكنك أيضًا الانتقال إلى الاختصارات الحالية والحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة والحصول على الوقت المقدر للوصول الحالي لتنقلاتك على Apple Watch، حيث لن تضطر إلى إلقاء نظرة على هاتفك بالإضافة إلى الاتجاهات التي تظهر مباشرة على معصمك.

أشياء يجب معرفتها حول استخدام خرائط Google على Apple Watch

يجب أن تعلم أنه لا يمكنك إدخال موقع جديد على Apple Watch مباشرة، حيث سيكون عليك استخدام جهاز iPhone الخاص بك للقيام بذلك، وبمجرد القيام بذلك، يمكنك اتباع الإرشادات على Apple Watch.

ولا توجد خريطة لمشاهدتها على شاشة Apple Watch ، وبدلاً من ذلك ، سترى المسافات والإرشادات خطوة بخطوة ووقت القيادة وسهم الاتجاه، كل هذا يتم عن طريق ردود الفعل اللمسية.

وهناك تطبيق خرائط Google لـ Watch حيث يمكنك الوصول إلى الاتجاهات إلى المواقع المحفوظة. يمكنك إنشاء هذه الاختصارات إذا كنت لا تريد استخدام iPhone للبحث عن الاتجاهات إلى الأماكن المحفوظة، ويكون هذا مفيدًا حقًا إذا كنت تتجول ولا تقود السيارة.

أول الأشياء أولاً ، لاستخدام خرائط Google على Apple Watch ، ستحتاج إلى تشغيل تشغيل خدمات الموقع وهذا أيضًا قيد التشغيل دائمًا، وإليك كيفية القيام بذلك: على جهاز iPhone ، انقر على الإعدادات> الخصوصية> خدمات الموقع> خرائط Google، ثم اضغط فقط أثناء استخدام التطبيق أو السماح دائمًا.

إذا كنت ترغب في الحصول على الاتجاهات لوجهة "محفوظة" ، فاتبع الخطوات التالية:

1. على Apple Watch ، افتح تطبيق خرائط Google.

2. اضغط على اختصار (المنزل أو العمل).

3. ستحصل على الاتجاهات خطوة بخطوة على ساعتك.

إذا كنت ترغب في الحصول على الاتجاهات إلى وجهة جديدة ، فاتبع الخطوات التالية:

1. على جهاز iPhone الخاص بك، افتح تطبيق خرائط Google.

2. ابدأ التنقل.

3. ثم على Apple Watch الخاص بك ، افتح تطبيق خرائط Google.

4. ضمن "الرحلة الحالية"، انقر على ETA.