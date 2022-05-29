شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات أندرويد التى تعمل على نظام ويندوز 11 تتوفر فى 5 دول جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مايكروسوفت أنها ستقدم نظام Windows الفرعي لنظام أندرويد (WSA) - الذي يسمح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات أندرويد على Windows 11 - إلى خمسة أسواق جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

حيث أن متوفر حاليًا في الولايات المتحدة فقط، وسيتم إطلاق WSA في فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة قبل نهاية العام، وفقًا لتقارير XDA Developers، وتم الإعلان عن WSA جنبًا إلى جنب مع Windows 11 خلال حدث في 24 يونيو 2021 ، ولكن لم يتم إطلاقه رسميًا حتى وقت سابق من هذا العام.

ودخلت مايكروسوفت في شراكة مع Amazon لإتاحة Amazon Appstore على Windows 11 ، مما أدى إلى جلب معظم التطبيقات المتوفرة على نظام Amazon الأساسي إلى Windows 11.

وقال التقرير: "بينما لا تتوفر تطبيقات أندرويد رسميًا إلا في الولايات المتحدة ، فمن السهل نسبيًا تثبيت WSA إذا كنت في دولة مختلفة"، وأضافت: "إذا قمت بتغيير إعدادات منطقتك في Windows ، فيمكنك الحصول عليها بسهولة من متجر مايكروسوفت".

ويتمثل التحدي الأكبر في جعل Amazon Appstore نفسه يعمل خارج الولايات المتحدة، لأنه يعمل فقط مع حسابات Amazon الموجودة في الولايات المتحدة، وفقًا للتقرير.