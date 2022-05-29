مراجعة ساعة Honor Magic Watch 2 هل تستحق ثمنها؟

ساعة Honor Magic Watch 2 هي ساعة ذكية بفئة سعرية مرتفعة بعض الشيء وبمواصفات تبدو وكأنك قد رأيتها في اجهزة أخرى، لوهلة قد تقوم بأنك لا تحتاج الى مثل هذه الساعة وانها ستبدو كرفاهية زائدة، لوهلة أخرى ستظن بأنك ستحتاج الى ساعة ذكية الآن بسبب مميزاتها العديدة وغيرها من الأمور التي تتميز بها الساعات الذكية، ما بين الرفاهية والضرورية سنتحدث عن ساعة Honor Magic Watch 2 ونراجعها مراجعة كاملة من تجربتنا لها، وسنجاوب على اسألة معقدة تمر ببالك مثل الفرق بينها وبين الأساور الذكية وغيرها فتابع معنا.

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مواصفات ساعة Honor Magic Watch 2

الشاشة من نوع OLED بحجم 1.39 بوصة بدقة 454×454 دائرية الشكل التصميم شاشة زجاجية مع ظهر من السيراميك وإطار من الـStainless steel الإتصال دعم Bluetooth 5.1 دعم المكالمات عن طريق البلوتوث في نسخة 46 ملليمتر الصوتيات توجد سماعات في النسخة بقطر 46 ملليمتر الحساسات مستشعر التسارع ومعدل النبضات والضغط الجوي والبوصلة والجيروسكوب دعم GPS دعم GPS بأنظمة ملاحة GLONASS, GALILEO البطارية بطارية بسعة 455mah

مراجعة Honor Magic Watch 2 – الشاشة

الشاشة في بادئ الأمر ممتازة، شاشة OLED مميزة بألوانها الجيدة جدًا والسطوع الرائع بل الأكثر من رائع تحت إضائة الشمس المباشرة، الساعة واضحة بتفاصيلها كلها لا تحتاج ان تدقق النظر بها، الشاشة ممتازة في أي ظروف إضائة مع دعم لـ5 مستويات للإضائة، لكن صدقني لن تشعر بأنك سترغب في تغيير الإضائة فقط اترك السطوع التلقائي يعمل وحده وستجد الساعة تقوم بالمطلوب، لا اتذكر اني اغلقت السطوع التلقائي ابدًا ولم اشتكي من الرؤية نهائيًا لذلك لا تخف من ناحية سطوع الشاشة نفسها، لكن بالنسبة لإستجابة الشاشة فهي في بعض الأوقات لا تستجيب بالشكل الذي تتوقع منها ان تستجيب، نعم استجابتها ممتازة في 90% من الأوقات، لكن لا يزال هناك وقت ستشعر فيه بأن الشاشة غير مستجيبة بشكل مثالي، لكن كل ما كنت افعله كنت أتجاهل ضعف الإستجابة هذه وعندما استعملها في المرة التي تليها لا أواجه أي مشكلة.

تصاميم أنماط الشاشة هنا متنوعة؛ فمتجر Huawei للـWatch faces غني وملئ بالتصاميم الجيدة والمذهلة من رأيي، التصاميم المجانية كثيرة ليست كلها من النوع الذي أفضله لكن يوجد الكثير من التصاميم المجانية، متجر التصاميم المدفوعة ملئ بالتصاميم المميزة التي بالتأكيد ستُعجبك وان كنت من هواة شراء التصاميم المدفوعة ستشتري منها الكثير، لذلك انا أرى ان نقطة تخصيص الـWatch face هنا ممتازة جدًا.

مراجعة Honor Magic Watch 2 – البطارية

عمر البطارية في الساعات الذكية متباين، هذه الساعة تعطيك أسبوعًا من الاستعمال مع تفعيل كل المستشعرات، انا اتركها تستعمل حساس نبضات القلب طول الوقت كذلك تقوم بقياس معدلات التوتر طول الوقت، ولازالت تستمر الى اسبوع معي، لكن عندما استعمل الـGPS الخاص بها تنخفض البطارية الى فترة زمنية أقل تقريبًا 5 أيام، ودعني احرق عليك جزءًا من المراجعة، الـGPS هنا أكثر من ممتاز، البطارية تشحن بنسبة 100% في أقل من ساعتين عن طريق الشاحن المُرفق معها فهذا جيد جدًا

مراجعة Honor Magic Watch 2 – المستشعرات والإتصال

مستشعر نبضات القلب

مستشعر نبضات القلب في الساعة دقيق، مقارنة مع Galaxy Fit 2 سواري الذكي القديم فالساعة تعطي نفس القراءات تقريبًا، مع اختلاف ان الساعة قراءاتها على المعصم أقرب ما يكون لقراءتها من على الإصبع، بشكل عام هذا مؤشر جيد لأن أجهزة نبضات القلب تقرأ النبضات من على الإصبع لا من على المعصم، وفي التمارين أجد الساعة تعبر بشكل كبير عن معدل نبضاتي، ان كان التدريب شديدًا وانا اشعر فعلًا بأن نبضاتي سريعة أجد الساعة تعرض لي أن معدل نبضاتي مرتفع، ان كنت مستريحًا وأشعر ان نبضاتي ضعيفة او بطيئة بعض الشيء أجدها فعلًا قليلة عن المعدلات الطبيعية على الساعة، جربت المستشعر في كل الظروف تقريبًا سواء الراحة او التمرين الثقيل او التمرينات الخفيفة او حتى المشي وكانت دائمًا ما تصيب معدل النبضات الخاص بي.

مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم

لم يوضع هذا المستشعر معي في اختبار حقيقي لأني لم أعاني من أي ظروف صحية تتسبب في انخفاض مستوى الأكجسين في الدم، دائمًا كانت القراءة ما بين 98% الى 100% وهو أمر طبيعي لدي، العامل الأساسي لتأكيد القراءة هنا لازال يكمن في نقطة المقارنة بين القراءة من على المعصمة والقراءة من على الإصبع، كانت القراءة متماثلة، هذا يعني ان دقة الساعة جيدة من هذه الناحية، مستشعر نسبة الأكسجين في الدم كان مفيدًا جدًا وحاز على سيط واسع بسبب انتشار فيروس كورونا وكيف أنه كان يصيب المريض بضعف في نسبة الأكسجين في الدم، لذلك هذا المستشعر مهم.

جودة الإتصال بالهاتف – جودة البلوتوث

من هذه الناحية فلا قلق، الساعة تستعمل Bluetooth 5.1 والساعة به تعمل بشكل ممتاز، المدى 10 أمتار تقريبًا بدون حواجز، اقل في وجود أي حواجز او موانع تمنع الإتصال بالساعة، انت لن تعيش بدون الهاتف في وجود هذه الساعة ستحتاج الهاتف معك فالمدى لا يشكل عائقًا لديك، يمكن للساعة الإتصال بسماعات لاسلكية وقد جربتها مع سماعات Honor Choice X القديمة، لم أشعر بفارق بين جودة الصوت مع الهاتف او مع الساعة، الصوت ممتاز ولا يعاني من أي مشاكل، حتى ضوضاء الـBluetooth المعتادة غير مسموعة، هذا جيد.

الـGPS

الـGPS هنا ممتاز وانا اتحدث بجدية، دقيق جدًا وجيد جدًا في تتبع التمارين، استعملته مع العجلة الخاصة بي، كنت أعتمد عليه بشكل كامل، وكان دقيقًا جدًا يمكن انه أدق من الهاتف الخاص بي -جالاكسي نوت 10 لايت- في بعض الأحيان، بغض النظر ان الـGPS يستهلك من البطارية نسبة ليست بالقليلة او الضعيفة لكنه نقطة مضيئة في هذه الساعة، التتبع دقيق جدًا مع وجود بوصلة جيدة كذلك، يعيب الـGPS هنا أنه يحتاج بعض الوقت حتى يعطيك إشارة كاملة بأنه قد التقط موقعك، ويجب ان تكون في مكان مفتوح -بديهيًا- حتى يعمل بكفائته، غير ذلك هو نقطة جيدة في الساعة.

مراجعة Honor Magic Watch 2 – الصوتيات والسماعات

هنا الكلام ينطبق على نسخة الـ46mm فقط لا النسخة الأصغر، لأنها تحمل سماعتين في اطار الساعة، صوت السماعات جيد في مساحة مفتوحة مع زحام متوسط، لا يُعتمد عليها في الزحام العالي، السماعات ليست أفضل شيء بالتأكيد السماعات ليست الأنسب لسماع الموسيقى بشكل يومي، لا يوجد Bass ممتاز، اعني في النهاية انت لن تستعملها لسماع الأغاني طول الوقت، في المكالمات هذه السماعات أكثر من ممتازة وستؤدي الغرض بشكل مثالي.

مراجعة Honor Magic Watch 2 – السوفتوير

السوفتوير هنا هو سوفتوير مخصص للساعة، للأسف الساعة ليست بنظام Wear OS من جوجل، مما يعني ان مصطلح ساعة ذكية لا يتحقق بالكامل هنا، لكن من ناحية السوفتوير فنظام هواوي للساعات به مميزات كثيرة وكافية، يوجد لديك هنا تطبيق للطقس يعرض لك تنبؤات الطقس على مدار الساعة، وعلى مدار الأسبوع، لديك تطبيق للمنبهات مخصوص لذلك، مع إمكانية اضافة جهات اتصال لتتصل بهم من خلال الساعة، هناك تطبيق خاص بالـBarometer لتعرض ارتفاعك عن سطح البحر وللضغط الجوي، مع وجود Stopwatch وTimer وكشاف يضيء شاشة الساعة نفسها لتستطيع استعمالها كمصباح في الظلام واخيرًا هناك بوصلة مدمجة في الساعة، وقد جربنا كل هذه التطبيقات، كلها تعمل بكفاءة، للأسف السوفتوير ليس نظامًا ذكيًا بالكامل فليست كـGalaxy Watch 4 مثلًا، السوفتوير مناسب لها ويقوم بغرضه عليها هي، ليس الأفضل لكنه جيد جدًا.

تطبيق Huawei Health

كما قلنا للأسف السوفتوير مخصص للساعة، بالتالي أغلب التحكمات تتم من خلال التطبيق، وتطبيق Huawei Health سيء بشكل يصعب عليه ان ينافس باقي التطبيقات، انظر انا لست متحيزًا لكن تطبيق Samsung Health كان مكتبة صحية متكاملة، تطبيق هواوي به بعض المشاكل، لدرجة انه في أوقات عديدة كان يخبرني بأني قد اتممت عدد الخطوات الـ10 الاف خطوة رغم ان الساعة سجلت 9400 خطوة تقريبًا، غير ان التطبيق لا يمتلك تحكمات في الساعة قليل القليل فقط، ولا يمكن مزامنته مع أي تطبيقات أخرى، تطبيق Huawei Health من رأيي يُعد مشكلة هذه الساعة.

مراجعة Honor Magic Watch 2 – التصميم

الساعة بتصميم دائري بالطبع، بها زرين يمكن برمجة الزر السفلي لأي تطبيق تريده من تطبيقات الساعة، انا جعلته للكشاف، لكنه بشكل افتراضي يكون مخصصًا لتطبيق التدريبات وهو ما سنتكلم عنه في وقت لاحق في المراجعة، الساعة معدنية بشاشة زجاجية وظهر بلاستيكي، الـStrap المرفق مع النسخة السوداء يأتي من الـSilicon، النسخة الفضية من الساعة يُرفق معها Strap اضافي من الجلد -وهي أغلى- والساعة تستعمل أي Strap بعرض 22 ملليمتر فيمكنك شراء Straps مختلفة لتركيبها على الساعة.

مراجعة Honor Magic Watch 2 – الاستعمال في التمارين والمزايا الصحية

الاستعمال في التمارين

هذه النقطة تؤرقني من أجل ان اقيم الساعة، انا لست اكثر الناس احترافية في مجال التدريبات، لكن على أن أشيد بها، كان لدي قبلها سوار Galaxy Fit 2 وانا احب قراءات سامسونج في التمارين، هذه الساعة تعطي قراءات أكثر دقة، من ناحية حرق السعرات الحرارية ومن ناحية ارتفاع معدل النبضات، كما أنها تخبرك بقيمة شدة التمارين وهل تحتاج الى فترة راحة بعد التمارين وكم هذه الفترة، كل الـCharts الي ستحبها عن التدريب ستكون معروضة لديك في الساعة نفسها، الساعة نفسها تدعم مجموعة واسعة من التمرينات المختلفة ما بين تمارين رفع الأثقال والـFittnes وتمارين الـCrossfit والسباحة واليوجا والعديد من التمارين الأخرى صدقني لا استطيع حصرهم في هذا المقال.

استعملت الساعة في التمرين عدة مرات، مرة استعملتها أثناء ركوبي الدراجة، واستعملتها في صالة الجيم في تتبع التمارين، خاصة عندما تستعملها في تتبع الجري او الدراجة وتحتاج لاستعمال الـGPS الدقيق جدًا، فقط كانت هناك نقطة لاحظتها ان الساعة في بعض الأوقات تُظهر لي ان سرعتي وصلت الى الـ60 كيلو متر في الساعة وانا على الدراجة وهو رقم غير منطقي تمامًا حيث يستحيل ان اصل الى هذه السرعة، متوسط سرعتي لا يتخطى الـ30 كيلو متر في الساعة فهذه نقطة غريبة، لكن الساعة نفسها عندما استعملها في تتبع حركتي تظهر لي نتائج دقيقة للغاية من الـGPS فهذه نقطة ممتازة.

غير ذلك فقراءات معدل النبضات منطقية تمامًا مقارنة مع سوار Galaxy Fit 2، معدل النبضات منطقي كما تقوم الساعة بتقسيمه الى مناطق التمرين سواء كانت النبضات تشير الى انك في مرحلة الإحماء او حرق الدهون او الـAerobics وغيرها، كل شيء دقيق من ناحية قراءة التدريب وشدته ومستوى الـFatigue والوقت المطلوب للراحة بعد التمرين، فان كنت شخصًا رياضيًا ستستعين بهذه الساعة بالتأكيد.

المزايا الصحية – تسجيلات معدل النبضات

من ناحية تسجيل معدل النبضات فساعة Honor Magic Watch 2 جيدة في هذه النقطة، كما قلنا عندما تحدثنا عن المستشعرات بأن المستشعر دقيق، من المميز أيضًا ان الساعة تقوم بقياس معدل النبضات طول اليوم وتجمع لك القياسات كلها في Chart تستطيع الوصول اليه من خلال الساعة او من خلال التطبيق، الساعة يمكن ان تثق بها فيما يخص قياس معدل نبضات القلب بسبب دقتها وبسبب قياستها المستمرة لمعدل النبضات، وبالطبع ستعطيم الساعة تحذيرًا عندما يصل معدل نبضاتك الى رقم مرتفع غير طبيعي، فتبدأ بالبحث عن سبب هذا الإرتفاع في النبض

المزايا الصحية – تسجيلات مستويات التوتر

نقطة تسجيل مستويات التوتر في الساعة ممتازة، الساعة تستطيع قياس معدل التوتر الخاص بك على مدار الساعة، كذلك تعطيك تنبيهًا عندما يصل هذا المستوى الى رقم مرتفع حتى تبدأ بأخذ الحذر وتبدأ بالتنفس قليلًا -ونعم هناك تمارين تنفس تساعدك الساعة عليها- ولكن من المميز بشكل إضافي هي عملية المعايرة التي تقوم بها قبل ان تبدأ بقياس أي شيء، حيث يسألك التطبيق بعض الأسألة ويتابع كيف يتغير معدل نبضك وكيف تتوتر انت وانت تجاوب على هذه الأسئلة فيخرج لك بقياس قريب من الدقيق بشكل كبير.

المزايا الصحية – تسجيل حالة النوم

تعتمد Huawei على تقنية تسمى Huawei True sleep تساعد في تتبع نومك، تسجيل مراحل النوم الخاصة بك ما بين الـREM والنوم العميق والخفيف وبالطبع لحظات الاستيقاظ، كل ذلك بالإعتماد كذلك على مقياس معدل النبضات وحساسات الحركة الموجودة بداخل الساعة، من تجربتي لها فالقراءات فعلًا دقيقة تستطيع الساعة التنبؤ بميعاد الدخول في النوم فعلًا وتستطيع اخراج فترات النوم بشكل دقيق جدًا، حتى فترات الغفوات البسيطة يتم تسجيلها لذلك الساعة ممتازة من هذه الناحية.

سعر Honor Magic Watch 2

سعر Honor Magic Watch 2 يبلغ 3300 جنيه للنسخة السوداء، النسخة الفضية بسعر 3800 جنيه مصري، وهنا ندخل في معضلة هل تستحق الساعة ثمنها؟ انا أرى هذه الساعة أقرب للـSmartband من كونها ساعة ذكية، هي Band لكن بمزايا أكبر، لا أستطيع تنصيفها كساعة ذكية متكاملة بسبب هذه النقطة، ان كانت بنظام Wear OS مثلًا او حتى Harmony OS من هواوي كانت ستحمل ميزة أكبر، لكن هنا التطبيقات ثابتة لا تتغير، لا تملك حرية التعديل عليها، لا تطبيقات من المتجر، هي كما هي تستعملها كما هي فهذه يجعلني أصنفها كسوار ذكي أقرب من كونها ساعة ذكية، لكن الساعة جيدة في كل ما تقدمه، انت تدفع 3000 جنيه في مزايا تعمل بكفائة، تدفع 3000 جنيه في خامات ممتازة وشاشة رائعة، تدفع 3000 جنيه في GPS عالي الدقة ومساعد بشكل كبير، فرغم تصنيفي لها بأنها سوار ذكي اقرب من كونها ساعة ذكية الا اني أرى انها تستحق السعر الذي تصدر به، أراها كساعة ذكية جيدة رغم انها غير مكتملة

الفرق بين الساعة الذكية والسوار الذكي

الفرق بين الساعة الذكية والسوار الذكي يجب أن يبدأ بالسوفتوير، سوفتوير الساعة الذكية أقرب لسوفتوير الهواتف، من المفترض ان لديك مجموعة تطبيقات وامكانية تثبيت تطبيقات أخرى، يمكنك الوصول الى مساعد ذكي كذلك واستعمالها في عمليات الدفع المختلفة، لكن بالنسبة للسوار فلديه سوفتوير يركز على الوصول الى التمارين المختلفة والى بعض الإختصارات التي ستفيدك مثل الطقس والنوم والتقويم، التصميم كذلك يجب ان يؤخذ بعين الإعتبار، فالساعة بتصميم أكبر بأزرار أكثر تستطيع استيعاب بطارية أكبر او مكونات أكثر تعقيدًا، بينما السوار خفيف الحجم صغير، السوار مهمته الأساسية تتبع اللياقة البدنية والمراقبة الصحية مع التطبيق الداعم له، بينما الساعة وظيفتها الأساسية استعمالها كبديلة عن الهاتف المحمول في أوقات عديدة، هذه هي الفروقات الأساسية بين السوار والساعة الذكية، مقابل مميزات الساعة انت تدفع ثمنًا أعلى وأكبر هذا كله طبيعي.