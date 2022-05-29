شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. موظفو متجر Apple Store فى جورجيا يلغون تصويت النقابات بسبب مزاعم التخويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أقل من أسبوع من الموعد المحدد لها ، قررت شركة Communications Workers of America (CWA) سحب التصويت الرسمي على النقابات لموظفي Apple Store في موقع Cumberland Mall في أتلانتا، وكما ذكرت بلومبرج لأول مرة ، فإن النقابة - التي استثمرت مؤخرًا بكثافة في تنظيم العاملين في مجال التكنولوجيا - اختارت التراجع نتيجة لما أسمته "انتهاكات أبل المتكررة لقانون علاقات العمل الوطنية".

ويأتي الانسحاب بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين Apple وموظفي التجزئة لديها، وبعد فترة وجيزة من إعلان شركة Cumberland عن نواياها ، تم الإبلاغ عن أن شركة Apple قد احتفظت بـ Littler Mendelson ، وهي شركة المحاماة التي انخرطت في الأمر، ويذكر موقع الشركة على الإنترنت: "نحن نتفوق في تجنب النقابات". بعد فترة وجيزة ، بدأت شركة Apple في توزيع نقاط الحديث المناهضة للنقابات على المديرين ، وزعم عمال أتلانتا أنهم كانوا مجبرين على ما يسمى ب "اجتماعات الجمهور الأسيرة" ، وهي سمة مميزة لحملات خرق النقابات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، تسرب صوت نائبة رئيس شركة Apple ، Deirdre O’Brien ، تعبر عن سبب اعتقادها بأن الاتحاد غير ملائم للشركة. وبحسب ما ورد تم إرسال هذه الرسالة إلى جميع موظفي التجزئة في Apple البالغ عددهم 65000 موظف

وفي بيان لها اليوم ، صرحت CWA أن تصرفات شركة Apple "جعلت إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرًا مستحيلًا". كما أعربت المجموعة عن قلقها من أن حالات COVID بين موظفي المتجر قد تعرض للخطر قدرتهم على التصويت شخصيًا، وكان أحد أهم الأسباب وراء قرار موظفي كمبرلاند التنظيم هو الاقتصاد البسيط، وفي حديثه مع Engadget ، وصف Elli Daniels ، أحد عمال المتجر ، ركود الأجور الذي فشل في مواكبة التضخم الوطني أو الزيادات المحلية في تكلفة المعيشة. والجدير بالذكر أن شركة Apple كانت واحدة من الشركات القليلة التي ازدهرت في ظل ظروف وبائية ، وسجلت عدة أرباع متتالية محطمة للأرقام القياسية.