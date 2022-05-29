شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطرح خدمة Circle لمزيد من المستخدمين مع استمرار اختبار الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تويتر في اختبار Circle في وقت سابق من هذا الشهر مع مجموعة محدودة، ويبدو أنه بدأ في طرحه لمزيد من المستخدمين عبر Android Police.

وتعمل الميزة إلى حد كبير مثل Close Friends في إنستجرام، حيث تتيح للمستخدمين إرسال تغريدات إلى مجموعة معينة من الأشخاص بدلاً من تويتر بالكامل.

للتحقق مما إذا كان لديك وصول إلى Twitter Circle ، قم بتحديث تطبيق تويتر أو توجه إلى تويتر في متصفح الويب، عندما تبدأ في كتابة تغريدة سترى قائمة منسدلة في الأعلى تقرأ "الجميع".

ويمكنك اختيار Twitter Circle لقصر تغريدتك على جمهور محدد، أو يمكنك الضغط على تعديل لإضافة أو إزالة أشخاص من دائرتك. لن يخطر تويتر المستخدمين إذا أضفتهم أو أزلتهم.

يمكنك إضافة ما يصل إلى 150 مستخدمًا إلى دائرتك، سواء كانوا يتابعونك أم لا، سيرى المستخدمون في دائرتك ملاحظة مُلحقة بالتغريدات المخصّصة للدائرة فقط (والعكس صحيح) حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وفقا للتقرير، التغريد على دائرتك يشبه تقريبًا امتلاك حساب خاص، فهو فقط يقوم بخصخصة تغريدات معينة بدلاً من تقييد الوصول إلى ملفك الشخصي بالكامل.

لن يتمكن الأشخاص في دائرتك من إعادة تغريد أي شيء تنشره عليها، ولكن لا يزال بإمكانهم التقاط لقطة للشاشة وتنزيل تغريداتك. من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أن إرشادات منتدى تويتر لا تزال سارية حتى إذا كنت ترسل تغريداتك إلى جمهور أصغر.

على الرغم من أنه يبدو أن المزيد من المستخدمين يمكنهم الوصول إلى الميزة، إلا أن موقع "ذا فيرج" نقل المتحدث باسم تويتر جوزيف نونيز، أنه لا يزال قيد الاختبار.

وقال نونيز: "ما زلنا نختبر حاليًا دائرة تويتر مع مجموعة من الأشخاص عبر iOS و Android و Web عالميًا"، "لم يتم طرح الميزة على نطاق واسع للجميع مع استمرارنا في جمع التعليقات."