شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجرتان تم التقاطهما بواسطة هابل هما مرتع لتكوين النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائى مجرتين تشكلان مرتعًا لتشكيل النجوم الزوجان ، والمعروفان معًا باسم Arp 303 أو بشكل منفرد IC 563 فى أسفل اليمين و IC 564 فى أعلى اليسار، ويقعان على بعد 275 مليون سنة ضوئية، وهم فى كوكبة Sextans المعتمة، وسميت على اسم الأداة الفلكية المستخدمة لقياس موقع النجوم.

وتم التقاط الصورة أدناه بواسطة جهازى هابل خلال ملاحظتين منفصلتين، كما تم الجمع بين المراقبتين لإظهار بيانات الضوء المرئي من جزء الأشعة تحت الحمراء من الطيف، وفقا لتقرير digitartlend.

وكتب علماء هابل: "تحتوي الصورة على بيانات من ملاحظتين منفصلتين لهبل لـ Arp 303" واستخدمت أول كاميرا Hubble's Wide Field Camera 3 (WFC3) لدراسة مناطق تشكل النجوم المتكتلة للزوج في ضوء الأشعة تحت الحمراء والمجرات مثل IC 563 و IC 564 شديدة السطوع عند أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء وتستضيف العديد من مناطق تشكل النجوم الساطعة.

واستخدمت الثانية كاميرا هابل المتقدمة للاستطلاعات (ACS) لإلقاء نظرة سريعة على المجرات الساطعة والمثيرة للاهتمام عبر السماء، وملأت الملاحظات الفجوات فى أرشيف هابل وبحثت عن مرشحين واعدين يمكن أن يدرسها هابل وتلسكوب جيمس ويب الفضائي والتلسكوبات الأخرى. "

وتتكون النجوم من سحب من الغبار والغاز تطفو في الفضاء البارد بين النجوم، وتتسبب درجات الحرارة الباردة في أن تصبح السحب متكتلة، مع تجمع كمية صغيرة من الغبار والغاز معًا لتكوين عقدة، وبمرور الوقت يتم سحب المزيد والمزيد من المواد إلى هذه العقد بسبب الجاذبية حتى في النهاية، وينهار الجزء الأكثر كثافة من السحابة وتسخن المادة الموجودة فيه بينما تحتك الجزيئات ببعضها البعض، وهذا يشكل جوهر النجم ويسمى النجم الأولى.

ويجذب هذا النجم الأولى المزيد من الغاز الذى يسقط فيه ويولد مزيدًا من الحرارة، وفى النهاية عندما تصل درجة الحرارة إلى درجة عالية بما يكفي عند آلاف الدرجات، يبدأ النجم الأولي في التوهج، مُطلقًا الأشعة تحت الحمراء ويصبح نجمًا شابًا من T Tauri مع وجود قرص من المادة حوله يسقط فى النجم بمرور الوقت، بينما يطلق النجم أيضًا نفاثات بعد هذه المرحلة الصارمة من تراكم المواد وطردها، ويتطور النجم إلى نجم التسلسل الرئيسى.