بيل جيتس يكشف عن توقعاته المستقبلية ويحذر من جائحة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الملياردير الأمريكي، بيل جيتس عن توقعاته المستقبلية، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تظهر جائحة جديدة لدى البشرية خلال العقدين المقبلين .

وقال جيتس، في تصريحات لصحيفة "دياريو" الإسبانية، نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إن "هناك احتمال بنسبة 50% أن تكون لدينا جائحة آخرى في السنوات العشرين المقبلة".

وفي وقت سابق، حذر الملياردير الأمريكي من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، وأنه "لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشاراً وأكثر فتكاً".

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال بيل جيتس إننا "لم نشهد الأسوأ بعد"، لافتاً إلى أنه " لا يريد أن يكون "صوتاً متشائماً، إلا أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن خمسين في المئة".