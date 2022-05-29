شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تجرى الاختبار التالى لصاروخها الجديد فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وكالة ناسا موعدًا للاختبار التالي لصاروخها الجديد ونظام الإطلاق الفضائي ومركبة أوريون الفضائية المصاحبة لها، وسيبدأ نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق 39B فى مركز كينيدى للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا في 6 يونيو، مع عمليات الدبابة من أجل البروفة المقرر إجراؤها في 19 يونيو، وفقا لتقرير digitartlend.

وستكون هذه هى المحاولة الرابعة لوكالة ناسا في البروفة، حيث يتم طرح الصاروخ على منصة الإطلاق ويملأ بالوقود السائل ، ثم يتم إجراء عد تنازلي للإطلاق ، ثم يتم تفريغ خزانات وقود الصاروخ، ويختبر هذا أن الصاروخ جاهز لإطلاقه الفعلي لأول مرة وأنه يمكن إعادة تدوير ساعة العد التنازلى إذا لزم الأمر.

وكشفت المحاولات السابقة في هذا الاختبار عن مجموعة متنوعة من المشكلات الصغيرة التي وصفتها ناسا بأنها مضايقات وليست مشكلات كبيرة، وأعلنت وكالة ناسا هذا الأسبوع أنها تأمل في تحديد موعد للاختبار التالي حيث يعمل المهندسون على إصلاح هذه المشكلات البسيطة.

وفى الوقت الحالى، لا يزال الصاروخ فى مبنى تجميع المركبات (VAB) بالقرب من منصة الإطلاق، حيث يقوم المهندسون بمهام مختلفة.

وفى تحديث، قالت وكالة ناسا إن الفرق حققت الآن العديد من الأهداف، بما في ذلك فحص خط الوقود الذي كان يتسرب وقود الهيدروجين السائل أثناء اختبار واحد، واستبدال صمام الفحص الذي كان عالقًا في اختبار آخر، وإجراء تغييرات على النظام تسمى مرحلة الدفع المبردة المؤقتة (ICPS) حيث انفصلت حلقة O المطاطية.

ومع إنجاز هذه المهام، يقوم المهندسون الآن بإعداد الصاروخ للعودة إلى منصة الإطلاق للاختبار، وكتبت ناسا: "البوابات، أو نقاط الوصول، لوحدة الطاقم ونظام إجهاض الإطلاق مغلقة الآن استعدادًا لبدء التشغيل".

وقام المهندسون بتركيب مزاريب المطر في منطقة وصول الطاقم للمساعدة في منع دخول الرطوبة إلى وحدة الطاقم أثناء وجود المركبة الفضائية والصاروخ فى منصة الإطلاق، وبدأت الفرق فى سحب منصات الخدمة التي تحيط بصاروخ القمر والمركبة الفضائية في VAB لتكوين الإطلاق قبل عودتهم إلى منصة الإطلاق ".