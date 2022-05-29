شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخر إطلاق مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا عدة أسابيع.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأجيل إطلاق مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا والتى كان من المقرر أن تزور كويكبًا معدنيًا بسبب مشكلة برمجية.

وكما ذكرت SpaceFlightNow، كانت هناك مشكلة فنية أثناء الاختبار مما يعني أن المركبة لن يتم إطلاقها كما هو مخطط فى 1 أغسطس، وهناك مشكلة تمنع التأكيد على أن البرنامج الذى يتحكم في المركبة الفضائية يعمل كما هو مخطط ، وقالت ناسا في بيان مكتوب إلى رحلة الفضاء الآن. "يعمل الفريق على تحديد المشكلة وتصحيحها".

وسيتم تأجيل الإطلاق لعدة أسابيع، وسيبدأ فى موعد لا يتجاوز 20 سبتمبر، وسيستخدم الإطلاق صاروخ SpaceX Falcon Heavy وسيكون من Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا، وفقا لتقرير digitartlend.

ووصلت المركبة الفضائية Psyche إلى كينيدي في 29 أبريل من هذا العام ، قادمة من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في كاليفورنيا، وبعد الوصول إلى منشأة خدمة الحمولة الخطرة في كينيدي ، تم إخراج المركبة من صندوقها من حاوية الشحن الخاصة بها ، وتم تدويرها وإعدادها للإطلاق.

ونشأت هذه المشكلة خلال الاستعدادات النهائية للإطلاق والتى تضمنت إعادة تركيب مصفوفات الطاقة الشمسية ، واختبار نظام الاتصالات الخاص بها، وتحميل الوقود فى المركبة.

وجاء ذلك بعد الاختبار المكثف لمركبة Psyche الفضائية في JPL قبل شحنها إلى فلوريدا، وفى اختبار "الاهتزاز والخبز"، تعرضت المركبة لظروف شبيهة بالفضاء لضمان قدرتها على الصمود في وجه قسوة الإطلاق، وشمل ذلك الاهتزاز الذى يحدث أثناء الإطلاق صدمة المركبة الفضائية المنفصلة عن الصاروخ، وظروف الفراغ في الفضاء، ودرجات الحرارة المتقلبة المتوقعة أثناء مرحلتى الإطلاق والرحلات البحرية للمهمة.

والهدف من المهمة هو زيارة الكويكب المعدني الغريب المعروف أيضًا باسم Psyche ، والذي يقع في حزام الكويكبات بين المريخ والمشترى، Psyche هو الكويكب الوحيد الذي يُعتقد أنه يتكون بالكامل من الحديد والنيكل، وقد تساعد دراسته علماء الفلك على فهم تكوين الكواكب في النظام الشمسي، الأرض لها نواة معدنية، ويمكن أن تكون سايكى فى طريقها إلى أن تصبح كوكبًا في وقت ما.

وللوصول إلى Psyche، تحتاج المركبة إلى الانطلاق داخل نافذة معينة حتى تصل إلى المريخ في الوقت المناسب للقيام برحلة جوية مما يمنحها مساعدة الجاذبية في رحلتها.

ولم تعلن وكالة ناسا عن موعد إغلاق نافذة الإطلاق هذه، أو ما هى فترات الإطلاق المستقبلية كخيارات إذا لم تكن المركبة جاهزة للإطلاق داخل النافذة.