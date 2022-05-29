شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تعليق مكالمة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن منتجات أبل تقدم أفضل تجربة للمستخدم ولا يختلف أيفون عن ذلك، حيث يقدم أيفون العديد من الميزات المفيدة التي تكون في متناول اليد في العديد من المناسبات، إحدى هذه الميزات هي تعليق المكالمة، تمكنك هذه الحيلة المخفية من تعليق مكالمة نشطة.

وعلى الرغم من عدم توفر الخيار على واجهة مستخدم المكالمة النشطة، لا يزال بإمكانك وضع مكالمة صوتية قيد الانتظار.. بالنسبة لأولئك الذين لا يدركون، أثناء كتم الصوت، يمكنك سماع الشخص الموجود على الجانب الآخر من المكالمة ولكن لا يمكنهم سماعك، عند وضع المكالمة قيد الانتظار، لا يمكن لأي من المشاركين سماع الآخر.

لذلك، إذا كنت تريد أيضًا تعليق مكالمة ، فاتبع الخطوات الموضحة أدناه:

1. قم أولاً بإجراء مكالمة إلى أي من جهات الاتصال الخاصة بك.

2. الآن على شاشة الاتصال النشطة ستلاحظ زر كتم الصوت.

3. يمكنك الآن الضغط على زر كتم الصوت لبضع ثوان لتعليق مكالمة.

4. إذا كنت تريد يمكنك الآن إجراء مكالمة أخرى أيضًا.