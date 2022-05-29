شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة استخدام ميزة القصص المشتركة الجديدة على سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت منصة سناب شات إمكانية توسيع فريق المتعاونين لديك فى سناب شات ستورى بما يتجاوز أصدقائك فقط، وقدمت سناب شات، وقدم سناب شات ميزة جديدة تسمى القصص المشتركة التى تتيح لك إضافة أصدقاء إلى القصة وتتيح لهؤلاء الأصدقاء إضافة أصدقائهم إلى القصة أيضًا.

يؤكد سناب شات أن الميزة الجديدة هى وسيلة للمستخدمين "لبناء مجتمع حول المحتوى الذى يحبونه فى سناب." يُسمح لكل من ينضم إلى قصة مشتركة أن يضيف إلى تلك القصة.

ولكن نظرًا لأن ميزة القصص المشتركة قد تتضمن مشاركة قصصك مع أشخاص لا تعرفهم جيدًا (أصدقاء الأصدقاء هؤلاء) ، يقول سناب شات أن هناك تدابير أمان مضمنة، مثل إعلامك إذا كانت القصة المشتركة التى انضممت إليها تتضمن شخصًا ما قمت بحظر وإدارة المحتوى (مع الكشف التلقائى عن اللغة و "أدوات مراجعة المجتمع"). يتم أيضًا حذف لقطات القصة المشتركة بعد 24 ساعة. ولا تحتوى ميزة القصص المشتركة على وظيفة الدردشة.

ميزة القصص المشتركة متاحة على تطبيق سناب شات إليك كيفية العثور عليه

افتح تطبيق سناب شات على الهاتف المحمول حدد أيقونة الملف الشخصى فى الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك. بعد ذلك ، على يمين عنوان قصصى ، حدد زر + قصة جديدة. من القائمة التى تظهر، اختر قصة مشتركة جديدة.

تذكر أن تحديد هذا الخيار يعنى أن كل من ينضم إلى هذه القصة يمكنه مشاهدتها والإضافة إليها ودعوة أصدقائهم إليها.

إذا كنت تفضل مشاركة قصة مع عدد قليل من الأصدقاء (بدون تعاون) ، فحدد خيار قصة خاصة جديدة بدلاً من ذلك.