شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح مميزات جديدة لأجهزة Chromebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الحصة السوقية لأجهزة Chromebook إلى التراجع في الأرباع القليلة الماضية، لكن هذا لم يبعد جوجل عن طرح مميزات جديدة لأجهزة Chromebook بشكل منتظم، حيث يعمل عملاق التكنولوجيا الآن على تسهيل تدوين الملاحظات على مستخدمي Chromebook من بين أشياء أخرى، وفيما يلي الميزات الرئيسية الجديدة التي ستتوفر على أجهزة Chromebook:

- دعم قلم Beter لتدوين الملاحظات

في العام الماضي ، أطلقت Google تطبيق Cursive على أجهزة Chromebook مختارة، والآن ، تقوم Google بطرحها على جميع أجهزة Chromebook التي تعمل باستخدام قلم، ويسهِّل تطبيق Cursive تسجيل الملاحظات المكتوبة بخط اليد وتعديلها وتنظيمها على جهاز Chromebook.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا رسم الرسومات أو لصق الصور داخل الملاحظات، وباستخدام تطبيق Cursive ، يمكن للمستخدمين أيضًا نسخه ولصقه بسرعة في تطبيق آخر أو إرسال ملف PDF، وتشمل الميزات الأخرى محو أي شيء لا تحبه عن طريق الخربشة عليه بقلم، وقالت Google في إحدى مشاركات المدونة: "في الأشهر المقبلة ، سنقدم أيضًا ميزات لمزيد من التخصيص ، مثل تغيير سمك قلم الشاشة ونمطه ولونه بسهولة أكبر".

سيتم تثبيت Cursive مسبقًا على جميع أجهزة Chromebook المؤهلة. يمكن للمستخدمين فقط النقر على زر كل شيء والبحث عن التطبيق. أو يمكنهم تنزيله.

ميزة التكبير حسب الطلب

تحتوي أجهزة Chromebook حاليًا على ميزة المكبر الذي تم إرساؤه والتي تنشئ شاشة مقسمة: النصف السفلي هو شاشتك القياسية ، والنصف العلوي هو النسخة المكبرة لشاشتك. تتيح Google الآن للمستخدمين التحكم في حجم الجزء المكبر من الشاشة.

"يمكنك تكبيرها إذا كنت تريد رؤية المزيد من المحتوى المكبر ، أو أصغر إذا كنت تريد رؤية المزيد من الشاشة القياسية. قال Google في مشاركة المدونة ، يمكنك تكييفه ليناسب تفضيلاتك ، أو تعديله بناءً على المحتوى الذي تشاهده.

علاوة على ذلك ، ستقوم أجهزة Chromebook المؤهلة بإعلام المستخدمين إذا كان كابل USB-C الذي يستخدمونه لا يدعم شاشات العرض ، أو لا يعمل بشكل مثالي مع الكمبيوتر المحمول. أضاف Google في منشور المدونة: "ستتلقى أيضًا إشعارًا إذا كان الكبل الذي تستخدمه لا يدعم معايير USB4 / Thunderbolt 3 عالية الأداء التي يعمل بها جهاز Chromebook".