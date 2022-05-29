شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير كلمة تنبيه Alexa بمساعد صوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا سئمت من قول "Alexa" لجذب انتباه المتحدث الذكي الخاص بك ، أو إذا استمر مساعد صوت أمازون في التفكير في أنك اتصلت به عندما لم تفعل ذلك، فقد يكون الوقت قد حان لتجربة اسم جديد.

من السهل تغيير كلمة تنبيه المساعد الصوتي من أمازون، وهناك بضع كلمات مختلفة للاختيار من بينها. إليك نظرة على كيفية تغيير Alexa لصالح كلمة تنبيه جديدة حسبما نقل موقع ذا فيرج.



تغيير اسم أليكس تغيير اسم أليكس يمكنك تغيير كلمة التنبيه لأي سماعة Echo أو شاشة ذكية من "Alexa" إلى "Ziggy" أو "Echo" أو "Amazon" أو "Computer" مجانًا. (ملاحظة: إذا كنت تستخدم جهازًا تابعًا لجهة خارجية مع Alexa مدمج ، فقد لا يكون لديك خيار تغيير كلمة التنبيه.)

افتح تطبيق Alexa وانقر فوق الأجهزة

حدد Echo & Alexa من الصف العلوي للأيقونات

اختر الجهاز الذي تريد تغيير اسمه. تحتاج إلى تغييره بشكل فردي على كل سماعة أو شاشة Echo.

اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا ، ثم قم بالتمرير لأسفل ، وحدد Wake Word.

اختر كلمة التنبيه الجديدة الخاصة بك. (كما ذكرنا سابقًا ، تشتمل خياراتك على Amazon أو Computer أو Echo أو Ziggy.)

سيستغرق التحديث بضع لحظات ؛ بعد ذلك يمكنك البدء في استخدام كلمة التنبيه الجديدة.

يمكنك أيضًا اختيار كلمة إيقاظ المشاهير ، والتي ستغير صوت Alexa.

تشمل الخيارات الحالية Hey Samuel (Samuel L. Jackson) و Hey Shaq (Shaquille O’Neal) و Hey Melissa (Melissa McCarthy).

تغيير اسم أليكس / كلمة التنبيه على الجهاز

يمكنك تغيير كلمة التنبيه مباشرة على جهاز Echo الخاص بك باستخدام الأوامر الصوتية.

قل "Alexa ، غير كلمة الاستيقاظ."

سيقول Alexa "حسنًا ، يمكنك الاختيار من Amazon أو Computer أو Echo أو Ziggy - أي من هذه تفضل؟"

قل "كمبيوتر" (أو أي كلمة تريدها).

سيقول Alexa " يمكنك مناداتي بـ" الكمبيوتر "على هذا الجهاز في بضع ثوانٍ."

إذا كان لديك برنامج Echo Show ، فيمكنك أيضًا استخدام شاشة اللمس لتغيير كلمة التنبيه.

اسحب من أعلى الشاشة

حدد الإعدادات

قم بالتمرير لأسفل واختر خيارات الجهاز

اختر Wake Word

حدد الخيار الذي تريد استخدامه على هذا الجهاز