شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ"كروم بوك" يتضمن USB-C.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف أحدث تحديثات كروم بوك من جوجل ميزة تخبرك ما إذا كان كابل USB-C الخاص بك له وظائف محدودة، حسبما أعلنت الشركة، حيث يمكن أن تتمتع كابلات USB-C بقدرات متنوعة على نطاق واسع ، حيث تقدم أشياء مثل سرعات الشحن ونقل البيانات المختلفة على أساس كابل تلو الآخر، لذلك يبدو أن ميزة Chromebook الجديدة هذه قد تكون أداة مفيدة للمساعدة في استكشاف المشكلات وإصلاحها.

تقول جوجل في إحدى مشاركات المدونة: "ستعلمك أجهزة Chromebook المؤهلة إذا كان كابل USB-C الذي تستخدمه لا يدعم شاشات العرض ، أو لا يعمل بشكل مثالي مع الكمبيوتر المحمول". "ستتلقى أيضًا إشعارًا إذا كان الكبل الذي تستخدمه لا يدعم معايير USB4 / Thunderbolt 3 عالية الأداء التي يدعمها جهاز كروم بوك." تأتي الميزة الجديدة أولاً في أجهزة Chromebook المزودة بوحدات المعالجة المركزية Intel Core من الجيل الحادي عشر أو الثاني عشر التي تدعم USB4 أو Thunderbolt ، وفقًا للمدونة "مع المزيد من الأجهزة في المستقبل".

تدرك جوجل بعض تحديات كبلات USB-C ، حيث قام الموظف Benson Leung بعمل موجات من خلال اختباراته ومراجعاته لكابلات USB-C ، بما في ذلك الكابلات التي دمرت جهاز Chromebook Pixel حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وفقا للتقرير تحسن الوضع منذ ذلك الحين، ولكن لا يزال من الصعب معرفة أي كبل USB-C يفعل ما يفعله بالضبط.