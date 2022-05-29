شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أكثر من 15000 عامل بمجال التكنولوجيا فقدوا وظائفهم بشهر مايو على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد أكثر من 15000 شخص يعملون في قطاع التكنولوجيا وظائفهم في شهر مايو على مستوى العالم ، حيث أثرت عوامل الاقتصاد الكلي العالمية على الشركات ، وخاصة الشركات الناشئة.

ووفقًا لـ " layoff aggregator layoffs.fyi"فقد أكثر من 15000 عامل تقني وظائفهم هذا الشهر ، وفقًا لتقرير TechCrunch، ومنذ مارس 2020 عندما بدأ جائحة Covid-19 ، تم تسريح 1.25 موظفًا من حوالي 718 شركة ناشئة على مستوى العالم.

وتواجه شركات التكنولوجيا قضايا متعددة مثل ارتفاع التضخم ، والخوف من الركود ، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأعلنت Meta (Facebook سابقًا) و Twitter علنًا عن تجميد التوظيف ، بينما أكدت شركة Snap ، الشركة الأم لـ Snapchat ، أنها تبطئ التوظيف لأنها تفوت أهداف الإيرادات.

وأعلنت منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات Vtex ، الخميس ، أنها ستسرح 193 موظفًا، وقامت PayPal بتسريح عشرات الموظفين من مقرها الرئيسي في سان خوسيه في الولايات المتحدة.

وأعلن اثنان من أكبر تطبيقات البقالة الفورية ، Getir و Gorillas ، عن تسريح العمال هذا الأسبوع. قالت شركة Getir التركية إنها تخطط لخفض عدد موظفيها العالميين بنسبة 14 في المائة ، وقالت شركة Gorillas إنها تتخذ "القرار الصعب للغاية" بالتخلي عن حوالي 300 من موظفيها.

كذلك فإن بدء تشغيل توصيل البقالة Instacart يعمل أيضًا على إبطاء عملية التوظيف، وقال Instacart في بيان:"لقد وظفنا أكثر من 1500 شخص خلال العام الماضي وضاعفنا حجم فرقنا الهندسية تقريبًا. وكجزء من تخطيطنا للنصف الثاني ، نعمل على إبطاء عملية التوظيف للتركيز على أهم أولوياتنا ومواصلة دفع النمو المربح ".