شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراءات صارمة بعد اكتشاف خط أنابيب يصدر ثاني أكسيد الكربون فى ولاية ميسيسيبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المنظمون الفيدراليون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد جيل جديد من خطوط الأنابيب التي ستكون حاسمة لخطط إدارة الرئيس جو بايدن لالتقاط ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون لمكافحة تغير المناخ.

اقترحت إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة (PHMSA) أمس عقوبات على مشغل أحد خطوط الأنابيب التي تمزق في ولاية ميسيسيبي ، مما أدى إلى إرسال 45 شخصًا على الأقل إلى المستشفى في عام 2020. كما تعهدت الوكالة بصياغة قواعد جديدة لمنع حدوث أعطال مماثلة في خطوط الأنابيب من يحدث في الوقت الذي تضع فيه الولايات المتحدة خططًا لبناء شبكة من خطوط الأنابيب لنقل ثاني أكسيد الكربون المحتجز حسبما نقل موقع ذا فيرج.

جيل جديد من خطوط الأنابيب

لا يوجد الكثير من خطوط الأنابيب هذه (مقارنة بخطوط أنابيب النفط والغاز) حتى الآن في الولايات المتحدة ، والتي تستخدم بشكل أساسي من قبل صناعة الوقود الأحفوري حتى تتمكن من إطلاق ثاني أكسيد الكربون في حقول النفط لطرد الاحتياطيات التي يصعب الوصول إليها.

تمزق أحد خطوط الأنابيب هذه في فبراير 2020 ، مما أدى إلى إطلاق حوالي 30 ألف برميل من ثاني أكسيد الكربون السائل الذي بدأ على الفور في التبخر وأدى إلى إجلاء 200 من السكان في وحول بلدة ساتارتيا الصغيرة ، ميسيسيبي. بعض أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب تركوا متشنجًا أو مرتبكًا أو فاقدًا للوعي ، وفقًا لتحقيق نشره العام الماضي HuffPost ومركز تحقيقات المناخ.