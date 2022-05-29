شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يرفض استقالة حليف إيلون ماسك "إيجون ديربان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تويتر إنها لن تقبل استقالة إيجون ديربان من مجلس الإدارة ، بعد يومين من منع المساهمين إعادة انتخابه في اجتماع سنوي، حيث يعتبر ديربان حليف لإيلون ماسك ، الذي عرض اتخاذ موقع تويتر خاصًا في صفقة قيمتها 44 مليار دولار.

وقال تويتر إن ديربان فشل في الحصول على دعم أغلبية الأصوات في إعادة الانتخاب التي أجريت في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب "سياسات التصويت لبعض المستثمرين المؤسسيين فيما يتعلق بقيود خدمة مجلس الإدارة"، وقال موقع تويتر إن ديربان ، الذي يعمل في مجالس إدارة ست شركات أخرى ، وافق على تقليص التزامات خدمة مجلس إدارته إلى ما لا يزيد عن خمسة مجالس إدارة شركات عامة بحلول 25 مايو 2023.

وأضافت شركة التواصل الاجتماعي أن ديربان كان "عضوا فعالا" في مجلس الإدارة ويحمل "معرفة تشغيلية لا مثيل لها في الصناعة"، وقد يشير التصويت يوم الأربعاء ضد إعادة الانتخاب إلى شكوك بين المساهمين في خطة ماسك أو رغبته في دفع ما عرضه ، لكن من المتوقع أن يوافق المستثمرون بأغلبية ساحقة على الصفقة في اجتماع آخر لم يتم تحديد موعده بعد.

وساعد سيلفر ليك بارتنرز ، حيث يشغل ديربان منصب الرئيس التنفيذي المشارك ، في تجميع استحواذ ماسك على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار، وفي عام 2018 ، عرضت شركة سيلفر ليك المساعدة في تمويل عرض ماسك الذي كان يتوقعه بقيمة 72 مليار دولار للاستحواذ على شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

وغرد ماسك في 13 مايو أن صفقة تويتر "معلقة مؤقتًا" بينما كان يسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول نسبة الحسابات المزيفة على تويتر، وبشكل منفصل ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الجمعة إنها تبحث في إفصاح ماسك عن حصته في تويتر في أبريل.

وارتفعت أسهم Tesla Inc ، حيث يشغل Musk منصب الرئيس التنفيذي ، ما يقرب من 5 ٪ ، بينما ارتفع Twitter بشكل هامشي في التعاملات المبكرة.