شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتيندو تعد بإصلاح مشاكل فى محاكاة لعبة N64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت نينتيندو بإصلاح خطأ ظهر في لعبتها Kirby 64 The Crystal Shards، المتوفرة عبر اشتراك حزمة التوسيع عبر الإنترنت من نينتيندو. وفقًا لـ NintendoLife ، فإن الخطأ يجعل اللاعبين لا يستطيعون التحرك إذا تعرضوا لضرب أعداء أو عناصر معينة في مستويات اللعبة تحت الماء، وفقًا للأشخاص الذين قالوا إنهم واجهوا الخطأ.

يبدو أن سبب المشكلة هو محاكي Nintendo ، حيث أبلغ اللاعبون أنهم لا يتذكرون حدوث ذلك في الإصدار الأصلي من اللعبة أو في منافذ أخرى (كانت متوفرة من خلال Virtual Console على Wii و Wii U)، وقالت الشركة إن التصحيح لإصلاح المشكلة "سيصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".

اشتكى اللاعبون من أن بعض الألعاب الكلاسيكية تعمل بشكل سيئ على وحدة التحكم الحديثة للشركة ، وفي بعض الحالات ، لاحظ اللاعبون تغييرات من الإصدارات الأصلية. عندما وصلت لعبة Paper Mario ، وهي لعبة أخرى من ألعاب Nintendo 64 ، إلى وحدة التحكم كان إطلاقها بمثابة كارثة ؛ كانت هناك أعطال ، وشكاوى من التأخر، وحتى تقارير عن حفظ أخطاء حذف الملفات.

وقيام Nintendo بتسويق محاكيها كميزة متميزة لا يساعد مزاج الناس - للوصول إلى ألعاب NES أو SNES ، عليك الاشتراك في Nintendo Switch Online ، بحسب تقرير The Verege.

ومع ذلك يتطلب الوصول إلى ألعاب Nintendo 64 اشتراكًا في Switch Online plus Expansion Pack ، (والتي تشمل المحاكيات الأخرى والوصول إلى DLC).