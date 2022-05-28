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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتيندو تعد بإصلاح مشاكل فى محاكاة لعبة N64 والان مع تفاصيل الخبر
يبدو أن سبب المشكلة هو محاكي Nintendo ، حيث أبلغ اللاعبون أنهم لا يتذكرون حدوث ذلك في الإصدار الأصلي من اللعبة أو في منافذ أخرى (كانت متوفرة من خلال Virtual Console على Wii و Wii U)، وقالت الشركة إن التصحيح لإصلاح المشكلة "سيصدر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل".
اشتكى اللاعبون من أن بعض الألعاب الكلاسيكية تعمل بشكل سيئ على وحدة التحكم الحديثة للشركة ، وفي بعض الحالات ، لاحظ اللاعبون تغييرات من الإصدارات الأصلية. عندما وصلت لعبة Paper Mario ، وهي لعبة أخرى من ألعاب Nintendo 64 ، إلى وحدة التحكم كان إطلاقها بمثابة كارثة ؛ كانت هناك أعطال ، وشكاوى من التأخر، وحتى تقارير عن حفظ أخطاء حذف الملفات.
وقيام Nintendo بتسويق محاكيها كميزة متميزة لا يساعد مزاج الناس - للوصول إلى ألعاب NES أو SNES ، عليك الاشتراك في Nintendo Switch Online ، بحسب تقرير The Verege.
ومع ذلك يتطلب الوصول إلى ألعاب Nintendo 64 اشتراكًا في Switch Online plus Expansion Pack ، (والتي تشمل المحاكيات الأخرى والوصول إلى DLC).