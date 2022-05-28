شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تفتح قضايا ضد أبل وجوجل وشركات التكنولوجيا الأجنبية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الاتصالات الروسية روسكومنادزور إنها فتحت قضايا إدارية ضد شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت وست شركات تكنولوجيا أجنبية أخرى بسبب انتهاكات مزعومة لتشريعات البيانات الشخصية.

واشتبكت موسكو مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم اندلع في معركة معلومات كاملة منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

وفرضت روسيا غرامة على جوجل 3 ملايين روبل (46540 دولارًا) العام الماضي لعدم تخزينها البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في قواعد بيانات على الأراضي الروسية ، وقالت يوم الجمعة إنها فتحت قضية جديدة بشأن ما وصفته بعدم امتثال جوجل المتكرر للتشريع الروسي.

وقال روسكومنادزور إن جوجل ، التي رفضت التعليق ، يمكن تغريمها ما بين 6 و 18 مليون روبل، وقالت الهيئة التنظيمية أيضًا إنها فتحت قضايا ضد ست شركات أخرى - Airbnb و Pinterest و Likeme و Twitch و أبل و United Parcel Service - لمخالفات مزعومة لأول مرة تحمل غرامة محتملة تتراوح بين 1 و 6 ملايين روبل.