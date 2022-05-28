غوغل تطلق إصدار Android 13 Beta 2.1 لهواتف Pixel

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تحديث جديد لإصدار Android 13 Beta، سيعالج بعض المشكلات التي أثرت على أجهزة Pixel فورًا بعد الإصدار الأولي من Android 13 Beta.

ويتضمن التحديث الإصلاحات التالية:

تم إصلاح المشكلة حيث نتج عن الكتابة في شريط البحث قائمة فارغة من الاقتراحات.

تم إصلاح مشكلة تعطل الأجهزة وإعادة تشغيلها عند تشغيل نقطة الاتصال.

تم إصلاح مشكلة حيث كان يمكن سماع صوت الاتصال المستمر في الخلفية أثناء مكالمة هاتفية.

تم إصلاح مشكلة تعطل الأجهزة وإعادة تشغيلها بعد قطع الاتصال من Android Auto.

إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي من Android 13 بالفعل، فسيقوم التحديث بإعلامك تلقائيًا عبر إشعار OTA.

وإذا كنت تستخدم برنامج Android 12 QPR (إصدار النظام الأساسي ربع السنوي)، فستحتاج إلى إلغاء الاشتراك وإعادة التسجيل في الإصدار التجريبي من Android 13.

ضع في اعتبارك أن الإصدار التجريبي من Android 13 لا يزال في الإصدار التجريبي المبكر لذا سيكون هناك بعض الأخطاء.

وتذكر انه إذا كنت ترغب في التسجيل، فلن تتمكن من العودة إلى الإصدار العام بدون مسح البيانات في معظم الحالات.