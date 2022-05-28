إليكم تاريخ إطلاق “Black Shark 5 و5 Pro” من شركة “شاومي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 28 - مايو - 2022 8:15 مساءً

كشفت شركة شاومي الصينية موعد إنطلاق الإصدارات الجديد من هواتف الألعاب Black Shark 5 و Black Shark 5 Pro للأسواق العالمية.

ولقد كشف الإعلان التشويقي عن أن الحدث يعقد في ماليزيا يوم 8 من يونيو، كما ينطلق في السوق الهندي في نفس الموعد.

من جانب آخر تشير التوقعات إلى أن شاومي ستبدأ في الحجز المسبق لهواتف الألعاب بعد الإعلان عن إطلاق الهواتف في نفس اليوم، كما يبث الحدث عبر شبكة الفيس بوك وTikTok.

أيضاً تشير التفاصيل إلى أن الإصدارات الخاصة بالأسواق العالمية ستأتي بنفس مواصفات سلسلة Black Shark 5 التي قدمت في الصين في 30 مارس.

ويتميز هاتفي Black Shark 5 وPro بحجم شاشة 6.67 إنش، بدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل في شاشة بمعدل تحديث 144Hz، على أن يضم الهاتفين شاشة E4 AMOLED من سامسونج، بسطوع 1300 nit، ودعم ميزة تعتيم DC.

كما تدعم الشاشة HDR10 Plus، وتدرج لوني بنسبة 100 من ألوان P3، ويصل معدل اللمس في الشاشة إلى 720Hz، كما تدعم الشاشة النقر المزدوج لتحسين تجربة المستخدم في الألعاب.

أيضاً يدعم هاتف Pro معالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، سعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1 و SSD أو ما يعرف من شاومي بتقنية Disk Array 2.0 التي تعمل على تحسين سرعة القراءة بنسبة 55% والكتابة بنسبة 69% في إصدار Pro.

بينما يأتي إصدار Black Shark 5 بمعالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

ويضم الهاتفين بطارية بقدرة 4650 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، لشحن الهاتف بشكل كامل خلال 15 دقيقة، كما يأتي الهاتفين بنظام تشغيل Android 12 وواجهة JoyUI 13.