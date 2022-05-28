شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ "فالكون" يطلق 59 قمرا صناعيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية فى إطلاق صاروخ "فالكون – 9" الذى أوصل إلى مدار الأرض 59 قمرا صناعيا صغيرا خاصا حسبما نقل موقع RT.

وأطلق الصاروخ من المطر الفضائى فى رأس "كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء الماضى.

وانفصلت الحمولة المفيدة كلها، بما فيها الأقمار الصناعية الصغيرة وغيرها من الأجهزة، عن الصاروخ بعد 90 دقيقة فى مدارات معينة لها.

وبعد مرور 10 دقائق من إطلاق الصاروخ انفصلت عنه أوتوماتيكيا مرحلته الأولى التى استخدمها 7 مرات صاروخ "فالكون" فى وقت سابق وهبطت على منصة خاصة فى المطار الفضائي.

يذكر أن متوسط كلفة إطلاق صاروخ واحد من طراز "فالكون -9" بلغ ما يقارب على 62 مليون دولار حسب وزن الحمولة المفيدة وحجمها، ما يعادل تقريبا كلفة إطلاق صاروخ "بروتون – إم" الروسى وحيد الاستخدام ( 65 مليون دولار).