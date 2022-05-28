ما هو حدث تنصيف البيتكوين وما أهميته؟

حدث تنصيف البيتكوين او ما يسمى بالـHalving هو مصطلح خاص ببيئة البيتكوين يعبر عن لحظة رئيسية او فترة رئيسية في حياة البيتكوين، وقتما يبدأ المستثمرون في دفق أموالهم ناحية البيتكوين والتعدين فاعلم ان حدث الهالفنج سيحدث قريبًا، ما هو وماذا يعني وكيف يؤثر على سوق العملة الذكية؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال

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ما هو حدث تنصيف البيتكوين؟

انظر البيتكوين نحصل عليها عن طريق عملية تسمى بعملية التعدين Mining، مقابل تعدين bitcoin انت تحصل على شطر او جزء من العملة مع الوقت، بعد تعدين 210 الف قطعة من البيتكوين او بعد 4 أعوام تحديدًا تحدث عملية التنصيف، تقل سرعة التعدين الى النصف فيصبح العائد من عملية التعدين نصف العائد المتوقع قبل الحدث، ان كنت تحصل على بيتكوين واحدة في شهر مثلًا فستحصل عليها في شهرين، هذه الحركة تحمي عملة البيتكوين من التضخم حتى لا تنخفض قيمتها بشكل مجنون.

التضخم

فكرة التضخم هي فكرة تقع فيها كل العملات لا البيتكوين فقط، لتفهم ذلك يجب ان تفهم سياسة صرف العملات في العالم، هل خطر ببالك سؤال لماذا لا نطبع الأموال بشكل كبير لنسد الديون الموجودة على الدولة؟ لماذا لا تطبع مليون جنيه لتسد هذا الدين؟ ما يجب ان تعرفه هو ان كل عملة لها احتياطي نقدي خاص بها، يجب ان يكون الاحتياطي هذا من الدولار، قيمة العملات الموجودة في الواقع يجب ان تتساوى مع قيمة الدولارات الموجودة في الاحتياطي النقدي، البيتكوين لا احتياطي لها، فان زاد عددها في السوق بدون قيود ستنخفض قيمتها بشكل كبير.

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ماذا يعني تعدين البيتكوين؟

التعدين لا يعني انك ستحمل الفأس وستذهب تنقب عن البيتكوين، التعدين هو عملية حل معادلات رياضية معقدة، مكافأة مجهود حل هذه المعادلات هو جزء من العملة، الموضوع يتبع نظام Prove of Work اثبات المجهود، أيًا كان هذا الجهد، الذي يمكن ان نقول انه يعبر عن الوقت الذي تظل فيه الأجهزة تعمل بكامل قوتها وقوة الأجهزة نفسها في عملية التعدين.

ما هي البيتكوين وشبكة البيتكوين

شبكة البيتكوين نظام دفع او نظام عملات، كل عمليات تداول البيتكوين تتم عن طريق ما يسمى Blockchain يمكن ان تشبهها بسلسلة من العقد او أجهزة الكمبيوتر التي تحمل معلومات التداول وجميع سجلات المعاملات التي تحدث على العملة، وعندما توافق على أي معاملة يتم تسجيلها في محفظتك الخاصة بك او السلسلة الخاصة بك.

متى يحدث تنصيف البيتكوين وكيف يؤثر على سعر العملة

متى يحدث تنصيف البيتكوين

يحدث التنصيف كل أربع سنوات تقريبًا حيث يتم خفض سرعة التعدين الى النصف، وتقوم الخوارزمية بتطبيق السرعة الجديدة على كل المعدنين، كان التنصيف يتم كل 4 أعوام تقريبًا في الآونة الأخيرة صار الأمر يتم في فترة أقل من 4 أعوام نتيجة زيادة عدد المعدنين حول العالم، حدث تنصيف البيتكوين الأول حدث عام 2012 تحديدًا يوم 28 نوفمبر 2012 وذلك بعد تعدين 10 ملايين و500 الف عملة، الثاني كان عام 2016 يوم التاسع من يوليو، التنصيف الثالث كان في عام 2020 يوم الحادي عشر من مايو، ننتظر التنصيف القادم في عام 2024 كما هو متوقع.

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تأثيره على سعر البيتكوين

يتوقع ان تشهد العملة ارتفاعًا في السعر بعد عملية تنصيف البيتكوين القادمة، ذلك بسبب ارتفاع سعرها في الفترات الماضية، حتى التنصيف الرابع في 2024 ستزداد قيمة العملة، مثلما حدث في 2012 عندما قفز سعر العملة من 12 الى 1150 دولار، في عام 2016 وصل سعر العملة الى 20000 دولار لكن انخفضت قيمتها الى 3200 بعد ذلك، أما بعد التنصيف الثالث فوصلت قيمة العملة الى 63 الف دولار، اليوم سعر العملة يقدر بـ29 الف دولار. يمكن ان تزداد القيمة حتى تصل الى قيمة أكبر من الحالية بعد التنصيف الرابع.