شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يطوّرون روبوت صغيرا مثل دودة الأرض لفحص الأنابيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوّر علماء صينيون روبوت صغيرًا للغاية مزود بـ"عضلات" و"أقدام"، يستطيع أن يتلوى مثل دودة الأرض خلال أنابيب يقل قطرها عن سنتيمتر واحد حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ووفقًا للدراسة، التى نُشرت فى مجلة (علوم الروبوتات)، فإن الروبوت الذى يبلغ وزنه 2.2 جرام، وطوله 47 ميليمترًا، المدعوم بخيط كهربائي، يُمكن استخدامه لفحص أنابيب معقدة وضيقة داخل محركات الطائرات أو آليات تكرير النفط، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وقام باحثون من جامعة تسينجهوا بتجميع روبوت فحص الأنبوب باستخدام مطاط صناعى طويل العمر ليخدم بمثابة عضلات اصطناعية ووحدات تثبيت ذكية مركّبة كـ "أقدام".

ويظهر الروبوت فى التجارب وهو يتحرك بأكثر من طول جسمه فى الثانية أفقياً وعمودياً، بفضل مرونة المطاط الصناعي.

ووفقاً للدراسة، تمكن الروبوت أيضاً من التحرك عبر أنابيب ذات أشكال هندسية مختلفة مثل أنابيب على شكل حرف "L" وأنابيب حلزونية ذات أقطار متغيرة، وأنابيب مملوءة إما بالهواء أو بالزيت.

ويستخدم الباحثون مغناطيساً لربط القطع المعيارية للروبوت معاً بحيث يمكن أن تتلاءم مع شكل خط الأنابيب بسهولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الروبوت جسماً ناعماً يسمح له بالتكيف مع ظروف الأنابيب المختلفة بشكل سلبي، كما قال مؤلف الورقة تشاو هوى تشان، الأستاذ المساعد فى قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة تسينجهوا.

وعرض الباحثون قدرات الروبوت فى الدراسة من خلال تركيب كاميرا صغيرة بالمنظار عليه قبل التحكم فيه من الخارج لاستكمال فحص الأنابيب بسرعات مختلفة.