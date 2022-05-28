شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تجري مراجعة جديدة لشروط الخدمة وسياسة الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتجت شركة ميتا المعروفة سابقًا باسم فيسبوك ، مراجعة جديدة لشروط الخدمة وتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، أصبحت سياسة بيانات فيسبوك القديمة الآن سياسة خصوصية ميتا، وقد تمت إعادة كتابتها "لتسهيل فهم أحدث المنتجات".

مع هذه المراجعة، فإن ميتا "لا تجمع بياناتك أو تستخدمها أو تشاركها بطرق جديدة بناءً على تحديث السياسة"، وفقًا للشركة، بدلاً من ذلك يقوم هذا التحديث بتعديل اللغة ويضيف أمثلة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يدور حوله كل جزء.

وقال جون دافيسون ، كبير مستشاري مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، إن الوعد بأن هذه السياسة لن تشارك البيانات بطرق جديدة يبدو جيدًا ، لكن "المشكلة هي أن Facebook يقوم بالفعل بتمرير بيانات المستخدم في المجال الصناعي" توسيع نطاق النظام البيئي الإعلاني الواسع المستهدف. لذا فإن الوضع الراهن ليس جيدًا للخصوصية " بحسب ما نقله موقع The verege.

قدمت ميتا مبادرات حول جعل سياساتها أبسط وأسهل في القراءة أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية (في 2014 و 2018 ، على سبيل المثال) ، وقد يؤدي هذا التصميم أفضل وظيفة، ولكن بقدر ما يساعد يفهم الناس ما يوافقون عليه - فقد يساعد ذلك Meta أكثر. يساعد تضمين الأمثلة في منع أنواع سوء الفهم وسوء تفسير القواعد ، مثل حادثة تحديث شروط خدمة Instagram في عام 2012 ، عندما اعتقد الناس أن الخدمة ستبدأ فجأة في بيع صور الجميع.

أوضح دافيسون أن "حتى أوضح سياسة الخصوصية ليست بديلاً عن حقوق الخصوصية القابلة للتنفيذ أو القيود القانونية على معالجة البيانات"، ووصفها ببساطة بأنها "غير واقعية" للاعتقاد بأن مستخدمي فيسبوك يمكنهم فهم ما يوافقون عليه بما في ذلك العشرات من القوائم المتداخلة التي تغطي إعدادات وسيناريوهات مختلفة.