شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق ألعاب الهواتف المحمولة يتجاوز 136 مليار دولار في عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد أن ألعاب الهاتف المحمول تمثل الآن 61 في المائة من إجمالي سوق الألعاب ومن المقرر أن تتجاوز 136 مليار دولار في عام 2022 "بمعدل نمو أسرع بمعدل 1.7 مرة من سوق الألعاب بشكل عام.

ومن المقرر أن يصل حجم سوق الألعاب الإجمالي إلى 222 مليار دولار في عام 2022 ، وفقًا لـ data.ai (المعروف سابقًا باسم App Annie) وشركة البيانات الدولية (IDC)، وعلى الصعيد العالمي ، قام المستخدمون بتنزيل 45 في المائة من الألعاب المحمولة أسبوعيًا في الربع الأول من عام 2021 من مستويات ما قبل الجائحة ، حيث سجلوا أكثر من 1.1 مليار لعبة في الأسبوع.

وقال ليكسي سيدو ، رئيس Market Insights ، data.ai: "إننا نشهد تنوعًا أكبر عبر أنواع الألعاب مما يسمح للناشرين بخدمة لاعبين جدد عبر الأجيال والأجناس"، وفي الربع الأول من عام 2022 ، أنفق المستهلكون أكثر من 1.6 مليار دولار أسبوعيًا على الألعاب المحمولة على iOS و Google Play ، بزيادة 30 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة ، حسبما ذكر التقرير.

وأظهرت النتائج أن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت أكبر نمو في الحصة السوقية للإنفاق الاستهلاكي العالمي"، وقادت الصين النمو في الربع الأول من عام 2022 بينما شكلت أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية نصف الإنفاق على ألعاب الهاتف المحمول.

وأوضح لويس وارد: "يجب أن تؤكد الاستوديوهات والناشرون على مقاطع الفيديو والعناصر التي يتم تشغيلها بمكافأة ، وأن البيانات السياقية حول اللاعبين ستزداد أهمية بمرور الوقت نظرًا لأن Apple و Google وغيرهم من البائعين والهيئات التنظيمية في العديد من البلدان الرئيسية تعطي الأولوية لخصوصية بيانات العملاء وأمانها". مدير الألعاب و VR / AR ، IDC.

وتعد تفضيلات أنواع الأجهزة المحمولة أكثر تنوعًا ، حيث يتم تمثيل 8 أنواع فرعية متميزة بين أفضل 10 ألعاب، وذكر التقرير أن "الألعاب الأساسية ذات الميزات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي مثل PvP (لاعب مقابل لاعب) أو اللعب عبر الأنظمة الأساسية من بين الأنواع الأكثر شيوعًا عبر طيف الألعاب مثل PUBG Mobile".

وما يقرب من 50 في المائة من أفضل ألعاب الهاتف المحمول من خلال الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة تحرف الإناث بينما شهدت Gen X و Baby Boomers نموًا ثابتًا في الإنفاق على ألعاب الهاتف المحمول، وأشار سيدو إلى أن "الجوّال يعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الفضاء وهو الآن المحرك الأساسي لنمو استهلاك الألعاب الرقمية".