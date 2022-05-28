شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. إلغاء انتخابات عمال متجر آبل فى أتلانتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يجر العمال في متجر Apple Cumberland Mall انتخابات نقابية في يونيو ، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج. تقول نقابة عمال الاتصالات الأمريكية (أو CWA) ، التي تحاول تنظيم المتجر ، إنها سحبت طلب إجراء الانتخابات لأن "انتهاكات آبل المتكررة لقانون علاقات العمل الوطنية جعلت إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرًا مستحيلًا."

التصويت الذي كان من المقرر أن يبدأ في الثاني من يونيو ، كان من شأنه أن يكون أول انتخابات نقابية في متجر آبل بالولايات المتحدة لو مرت. الآن سيذهب هذا العنوان إلى متجر في ولاية ماريلاند ، ما لم يتم سحب هذا الالتماس أيضًا. من المقرر أن يبدأ العمال في متجر Towson Town Center التصويت شخصيًا في 15 يونيو.

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في الفترة التي تسبق الانتخابات الملغاة ، كما واجهت شركة آبل مزاعم بخرق النقابات حسبما نقل موقع The verege.

وظفت الشركة محامين مناهضين للنقابات وقامت بتوزيع رسائل مناهضة للنقابات من خلال مديري المتاجر وحتى رسائل الفيديو من المديرين التنفيذيين. كما قدمت CWA شكوى إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) تزعم أن الشركة عقدت اجتماعات جمهور أسير في أتلانتا لمقاومة التنظيم. يحاول NLRB جعل هذه الأنواع من الاجتماعات غير قانونية.