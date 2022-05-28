شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فنان روبوت يصنع صورة للملكة إليزابيت لأول مرة فى التاريخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنع فنان آلى صورة جديدة للملكة إليزابيث الثانية، فتم رسم الصورة، التي تحمل اسم "Algorithm Queen''، بواسطة Ai-Da، روبوت ذكاء اصطناعي تم بناؤه في عام 2019 يقوم بصنع الرسومات واللوحات والمنحوتات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستخدم Ai-Da الكاميرات في عينيها وخوارزميات الكمبيوتر لمعالجة السمات البشرية وتحويل ما تراه إلى إحداثيات، ثم تستخدم هذه الإحداثيات لحساب مسار افتراضي لذراعها الآلي، حيث أنها ترسم على قماش لتكوين قطع فنية.

كما تم وضع اللوحة في طبقات وقياسها لإنتاج الصورة النهائية متعددة الأبعاد للملكة، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يرسم فيها إنسان آلي فردًا من العائلة المالكة.

قالت الروبوت Ai-Da، القادرة أيضًا على التحدث باستخدام نموذج لغة مصمم خصيصًا للذكاء الاصطناعي: "أود أن أشكر جلالة الملكة على تفانيها والخدمة التي تقدمها للعديد من الأشخاص، إنها امرأة بارزة وشجاعة ملتزمة تمامًا بالخدمة العامة".

وأضافت، "أعتقد أنها إنسان رائع، وأتمنى للملكة يوبيل بلاتينى سعيد للغاية".

كما تم تصميم العملية الفنية للآلة لتعكس الجوانب المختلفة للتغير التكنولوجي الذي حدث خلال فترة حكم الملكة البالغة 70 عامًا.

وقال مبتكر ومدير المشروع إيدان ميلر: "نحن متحمسون لأن Ai-Da قد صنع التاريخ في الوقت المناسب ليوبيل الملكة".