شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مشاركة حالة عدم الإزعاج بأيفون بين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ميزة Focus على جهازى أيفون وiPad المخصصة لعدم الإزعاج على كتم جميع الإشعارات والمكالمات الواردة، ما يتيح لك القيام بأى شيء دون إزعاج، ولكن هذا لن يمنع الآخرين من إرسال رسائل نصية إليك ما لم تخبرهم أنك في وضع Focus، وتحذر حالة مشاركة استخدامك للميزة المستخدمين من أنك لا تريد الازعاج، لذلك نقدم لك خطوات تفعيلها وفقا لما ذكره موقع "business insider".

يمكنك إخبار الأشخاص بشكل استباقي أنك في وضع Focus من خلال ميزة المشاركة، حيث إنه ندما يكون هذا قيد التشغيل، ستتتبع التطبيقات المتوافقة عندما تكون قيد الميزة، وستُعلم تلقائيًا أي شخص يحاول إرسال رسالة نصية إليك.

سيرى أى شخص يفتح محادثة معك تحذيرًا يفيد بأنه "تم تجاهل الإشعارات"، ويمكنهم بعد ذلك إرسال رسالة نصية إليك وهم يعلمون أنه سيتم كتم صوتها.

كشفت أبل أن هذه الميزة تعمل في تطبيقات متعددة، لكن التطبيق الوحيد الذي رأيناه يعمل معه هو تطبيق الرسائل، وهو تطبيق الرسائل النصية، بالإضافة إلى ذلك، لا يعمل إلا إذا كان الشخص الذي يرسل لك رسائل نصية يستخدم iMessage أيضًا، فإذا كان يستخدم نظام أندرويد، فلن يرى التحذير.



خطوات مشاركة حالة التركيز على أيفون وiPad خطوات مشاركة حالة التركيز على أيفون وiPad يمكنك لتشغيل ميزة المشاركة، التوجه إلى قائمة إعدادات التركيز.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على "التركيز".

2. حدد وضع التركيز الذي تريد تمكين المشاركة له، ثم اضغط فوق حالة التركيز على الصفحة التي تظهر.

3. اضغط على مفتاح Share Focus Status في أعلى الصفحة لتمكينها، وعندما يتم تحريكه إلى اليمين، يتم تشغيله، ومن الآن فصاعدًا، سيتم إبلاغ أي شخص يرسل إليك رسالة iMessage أثناء تشغيل الميزة أنك لن ترى إشعاراته.