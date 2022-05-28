شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مشاركة حالة عدم الإزعاج بأيفون بين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
سيرى أى شخص يفتح محادثة معك تحذيرًا يفيد بأنه "تم تجاهل الإشعارات"، ويمكنهم بعد ذلك إرسال رسالة نصية إليك وهم يعلمون أنه سيتم كتم صوتها.
كشفت أبل أن هذه الميزة تعمل في تطبيقات متعددة، لكن التطبيق الوحيد الذي رأيناه يعمل معه هو تطبيق الرسائل، وهو تطبيق الرسائل النصية، بالإضافة إلى ذلك، لا يعمل إلا إذا كان الشخص الذي يرسل لك رسائل نصية يستخدم iMessage أيضًا، فإذا كان يستخدم نظام أندرويد، فلن يرى التحذير.
خطوات مشاركة حالة التركيز على أيفون وiPad
يمكنك لتشغيل ميزة المشاركة، التوجه إلى قائمة إعدادات التركيز.
1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على "التركيز".
2. حدد وضع التركيز الذي تريد تمكين المشاركة له، ثم اضغط فوق حالة التركيز على الصفحة التي تظهر.
3. اضغط على مفتاح Share Focus Status في أعلى الصفحة لتمكينها، وعندما يتم تحريكه إلى اليمين، يتم تشغيله، ومن الآن فصاعدًا، سيتم إبلاغ أي شخص يرسل إليك رسالة iMessage أثناء تشغيل الميزة أنك لن ترى إشعاراته.