شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخطط لبناء محطة شحن سيارات كهربائية Supercharger بمواصفات خاصة فى هوليود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة تسلا لبناء محطة Supercharger للسيارات الكهربائية مع مواصفات خاصة تسمح بمكان لإعداد الطعام على مدار 24 ساعة وقاعة سينما فى لوس أنجلوس، وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg، حيث قدمت شركة صناعة السيارات الكهربائية الخطط إلى مدينة لوس أنجلوس.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider" تسعى تسلا لبناء محطة شحن فائقة فاخرة فى هوليوود، وكان Electrek أول من أبلغ عن الخطط، مستشهداً بتغريدة مع رسم تخطيطى لبناء مكون من طابقين فى مساحة تبلغ 9300 قدم مربع.

وذكرت بلومبرج أن الموقع سيحتوى على 28 مكان للشواحن وشاشتا أفلام يمكن أن تستوعب أكثر من 200 شخص، وسيتمكن العملاء من مشاهدة الشاشتين إما من سيارتهم أو من منطقة الجلوس على السطح، وسيتمكن العملاء أيضًا من طلب الطعام وتسليمه إلى سيارتهم، وفقًا للخطط.

ويوضح وصف المشروع الخاص بالموقع أنه سيعرض أفلامًا ستستغرق نفس القدر من الوقت تقريبًا لشحن Tesla وهو حوالى 30 دقيقة.

ولم ترد تسلا على طلب للتعليق على خططها للموقع، فلم يتمكن Insider من تأكيد مخططات الموقع مع المدينة، يجب أولاً الموافقة على الخطط من قبل المدينة، ولم تتضمن تفاصيل المشروع أي معلومات عن الأسعار أو خيارات القائمة أو موعد فتح المكان للعملاء.

ويقع العنوان في قلب وسط مدينة هوليوود وهو حاليًا موطن لسلسلة بيتزا، والتي يبدو أنها لا تزال تقبل الطلبات.

وتعكس خطط ماسك لتحويل محطات شحن EV إلى وجهات للترفيه والطعام اتجاهاً أكبر في الصناعة، ففي فبراير السابق، ذكرت Insider أن شركات التصميم الكبرى كانت تصوغ مفاهيم لمحطات الشحن التي تضم أي شيء من صالات الألعاب الرياضية والمقاهي إلى الحدائق وأماكن الدراسة.