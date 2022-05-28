شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على نوع جديد من المواد الكيميائية شديدة التفاعل فى الغلاف الجوى للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من المواد شديدة التفاعل في الغلاف الجوي للأرض، والتي يمكن أن تشكل تهديدًا لصحة الإنسان والمناخ العالمي، وأظهر باحثون من جامعة كوبنهاجن أن ثلاثي الأكسيد هى مركبات كيميائية مع ثلاث ذرات أكسجين متصلة ببعضها البعض، تتشكل فى ظل الظروف الجوية.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد ثلاثى الأكسيدات أكثر تفاعلًا من البيروكسيدات، التي تحتوي على ذرتين من الأكسجين مرتبطة ببعضهما البعض، مما يجعلها شديدة التفاعل وقابلة للاشتعال والانفجار في كثير من الأحيان.

كما أنه من المعروف أن البيروكسيدات موجودة في الهواء المحيط بنا، وكان من المتوقع أن تكون ثلاثية الأكسيدات في الغلاف الجوي أيضًا، ولكن حتى الآن لم يتم إثبات ذلك بشكل قاطع، حيث يقول البروفيسور هنريك جروم كيارجارد، من قسم الكيمياء بجامعة كوبنهاجن: "هذا ما أنجزناه الآن".

وقال البروفيسور كيارجارد، أن نوع المركبات التي اكتشفناها فريدة من نوعها في هيكلها، ولأنها شديدة الأكسدة، فمن المرجح أنها تجلب مجموعة من التأثيرات التي لم نكشف عنها بعد.

كما أن الأكاسيد الثلاثية المحددة التي اكتشفوها، تسمى الهيدروتريوكسيدات (ROOOH)، وهي فئة جديدة تمامًا من المركبات الكيميائية.

وأظهر الباحثون أن الهيدروكسيدات تتشكل أثناء التحلل الجوي للعديد من المواد المعروفة والمنبعثة على نطاق واسع، بما في ذلك الأيزوبرين وثنائي ميثيل كبريتيد.