شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أبل ترفع رواتب الموظفين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سترفع شركة أبل أجرها الأولي للموظفين الجدد إلى 22 دولارًا في الساعة من 20 دولارًا، حيث ستبدأ Apple فى دفع الرواتب بالزيادة الجديدة في الشركات والتجزئة على الأرجح على أمل ألا يغادروا الشركة للعثور على آفاق أفضل، وفقًا لـ CNBC و The Financial Times

علاوة على ذلك ستبدأ "أبل" فى إعطاء بعض الزيادات السنوية في الراتب بدءًا من يوليو بدلاً من الخريف، ولم يناقش عملاق التكنولوجيا تفاصيل محددة حول كيفية تغيير هيكل التعويضات الخاص به ، لكنه قال للمنشورات:

يمكّننا دعم أعضاء أفضل فريق في العالم والاحتفاظ بهم لتقديم أفضل المنتجات والخدمات وأكثرها ابتكارًا لعملائنا، وهذا العام كجزء من عملية مراجعة الأداء السنوية، نعمل على زيادة ميزانية التعويض الإجمالية.

وقال تقرير سابق لـ Bloomberg إن شركة Apple تدفع زيادة لموظفي المبيعات وموظفي دعم Genius Bar وكبار الموظفين كل ساعة بما يصل إلى 10% أكثر ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نفس الزيادة في الأجور، وبدأ موظفو التجزئة في مختلف مواقع متاجر Apple في التخطيط لتشكيل نقابات في وقت سابق من هذا العام في سعيهم للحصول على رواتب ومزايا أفضل، وبلغ معدل التضخم فى الولايات المتحدة 8.5٪ فى مارس، مما أجبر الناس على البحث عن تعويض أفضل مع وصول تكلفة السلع في البلاد إلى مستويات جديدة.

وفى الوقت نفسه، عزز نقص العمالة الناجم عن الوباء ثقة العمال فى تحدى أرباب العمل وعزز خطط العمل النقابي عبر الصناعات، بينما ترفع الشركة تعويضات الموظفين، واتُهمت أيضًا بخرق النقابات من قبل عمال التجزئة، حتى أن مقطع فيديو تم تسريبه أظهر Deirdre O'Brien، نائب الرئيس للأفراد والتجزئة وهو يحاول ثني موظفي الشركة عن الانضمام إلى نقابة.

وليست أبل هو العملاق التكنولوجى الوحيد الذي يحاول التمسك بقوتها العاملة ومنعهم من الاتحاد من خلال زيادة رواتبهم، ضاعفت أمازون أيضا سقف الأجور الأساسي لموظفي الشركات والتكنولوجيا بأكثر من الضعف، وجددت Google عملية المراجعة السنوية بحيث تؤدي إلى زيادة الرواتب، ووعدت Microsoft موظفيها بأن الزيادات فى الأجور فى الطريق.