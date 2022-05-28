شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تريد مايكروسوفت توخى الحذر أثناء تعيين الأشخاص بهذه الوظيفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن مايكروسوفت أصبحت متحفظة بشأن التوظيف في وظائف معينة، فوفقًا لتقرير في بلومبرج، تخطط الشركة لإبطاء التوظيف في أقسام Windows و Office بالإضافة إلى مجموعات برامج الدردشة والمؤتمرات في Teams، حيث يقتبس التقرير بريدًا أرسله راجيش جها ، نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة منتجات Office، وبحسب ما ورد تقول المذكرة إن جميع التعيينات الجديدة في هذه الشركات يجب أن يوافق عليها Jha وفريق قيادته.

وبحسب ما ورد قال متحدث باسم مايكروسوفت إن هذه المجموعات توسعت مؤخرًا وتريد الشركة التأكد من أنها تقوم بالتعيينات الصحيحة في الأماكن الصحيحة، وقالت الشركة في بيان: "بينما تستعد مايكروسوفت للسنة المالية الجديدة ، فإنها تتأكد من أن الموارد المناسبة تتماشى مع الفرصة المناسبة". وأضاف البيان: "ستواصل مايكروسوفت زيادة عدد الموظفين في العام المقبل وستضيف تركيزًا إضافيًا إلى حيث تذهب هذه الموارد"

وهذه الإرشادات ليست على مستوى الشركة وتخطط مايكروسوفت بشكل عام لمواصلة التوظيف بالوتيرة المحددة، وتبدأ السنة المالية الجديدة لشركة مايكروسوفت في الأول من يوليو، وتعقد الشركة مؤتمرها السنوي للمطورين Build 2022.