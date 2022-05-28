شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل وإرسال رسائل الفيديو على تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليجرام ميزة تسمح للمستخدمين بتحميل الملفات إلى دائرة، حيث يضغط تليجرام رسائل الفيديو ويرسلها أثناء تسجيلها، لذا فهي سريعة، ومن خلال التمرير لأعلى، قد يتم قفل الكاميرا في وضع التسجيل، ويمكن الآن تلقي الرسائل الصوتية باستخدام نفس التقنية.

1. افتح أي محادثة على تليجرام

2. اضغط على أيقونة الميكروفون للتعديل على وضع الكاميرا

3. انقر مع الاستمرار فوق رمز الكاميرا وقم بتسجيل رسالة فيديو

4. حرر زر التسجيل لإرسال رسالتك

يمكن أيضًا توسيع رسالة الفيديو وتشغيل الصوت بالنقر فوقه. يمكن إعادة توجيه الرسالة بسرعة أو إرجاعها بالنقر عليها مرة أخرى.

كما يمكنك تصفح الدردشات الأخرى الخاصة بك أثناء مشاهدة رسالة فيديو ؛ سيظهر الفيديو في زاوية ويستمر اللعب. من أي مكان في تليجرام ، يمكنك سحبه حول الشاشة وإيقافه مؤقتًا، وتتوفر وظيفة رسائل الفيديو في تليجرام في كل من الدردشات الفردية والجماعية ، وكذلك في دردشة "الرسائل المحفوظة"، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمديري قنوات تليجرام إرسال رسائل فيديو.

من ناحية أخرى، حددت تليجرام المستخدمين بدقيقة واحدة من وقت التسجيل، وهو أمر مفهوم نظرًا لأن هذه الميزة مخصصة للاستخدام في إرسال ملاحظات سريعة، ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو العادية وإرسالها في أي وقت، يتم إعداد رسائل الفيديو للتشغيل تلقائيًا بمجرد إرسالها.