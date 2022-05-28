شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تتعهد بزيادة إنتاج PS5 إلى مستويات لم تتحقق من قبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمثل إحدى أهم أولويات Sony في المضي قدمًا في زيادة إنتاج PlayStation 5 لتلبية الطلب غير المسبوق على وحدة التحكم، وفقا لتقرير engadged.

وقالت الشركة إنها تتوقع سد الفجوة في مبيعات PS4 وPS5 هذا العام بعد أن تخلفت وحدة التحكم الأحدث عن شقيقها الأكبر في عام 2021، وألقت Sony باللوم على عدم وجود مبيعات PS5 على عدم قدرتها على البناء، مع وجود عدد كافٍ من الوحدات بسبب النقص المستمر فى سلسلة التوريد في تقرير أرباحها ربع السنوية، ولا يوجد نقص فى الطلب: بناءً على البيانات التي قدمتها سوني، ويستغرق الأمر 82 دقيقة فقط لبيع 80 ألف وحدة PS5، بينما يستغرق الأمر تسعة أيام لبيع نفس العدد من PS4.

وتتوقع الشركة الآن أن تكون قادرة على إنتاج المزيد من الوحدات حيث خف نقص سلسلة التوريد قليلاً ، لكن تأثير الوباء على توافر قطع الغيار لا يزال مصدر قلق، بالإضافة إلى ذلك تشعر شركة Sony بالقلق من أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر أيضًا على لوجستياتها ومخزون قطع الغيار المحتمل.

وللتخفيف من تأثير هذه المشكلات، تخطط Sony للاستعانة بموردين متعددين "لزيادة المرونة فى ظروف السوق غير المستقرة." كما أن لديها مفاوضات جارية للحفاظ على طرق التسليم المثلى لوحدة التحكم.

ومع وجود هذه الحلول، تعتقد الشركة أن مبيعات PS5 يمكن أن تتجاوز مبيعات PS4 مرة أخرى بدءًا من العام المقبل، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment ، جيم رايان، خلال الإحاطة أنه بعد الزيادة الأولية تخطط الشركة لزيادة كبيرة في إنتاج وحدات التحكم ، مع نقلها إلى مستويات الإنتاج التى لم تحققها من قبل.

وبصرف النظر عن مناقشة أهداف إنتاج PS5 كشفت Sony أيضًا أنها توسع PlayStation Studios من خلال الاستحواذ على المزيد من استوديوهات الألعاب ، بالإضافة إلى زيادة استثماراتها فى الخدمات الحية وعروض أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول، كما إنها ملتزمة بإطلاق 12 خدمة مباشرة فى السنوات القادمة لا تشمل Destiny والتى ستكون الشركة جزء من استحواذها على Bungie ، وتعتزم الحصول على نصف الإصدارات السنوية للطرف الأول على الكمبيوتر الشخصي والجوال بحلول عام 2025. "من خلال التوسع إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية والجوال .