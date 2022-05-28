شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون أمريكى يسعى لمنع جوجل وأبل من استضافة تطبيقات تقبل اليوان الرقمى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يريد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأمريكيون منع متاجر التطبيقات الأمريكية بما فى ذلك Apple و Google من استضافة التطبيقات التى تسمح بإجراء المدفوعات بالعملة الرقمية الصينية، وسط مخاوف من أن نظام الدفع قد يسمح لبكين بالتجسس على الأمريكيين.

وينص مشروع القانون على أن الشركات التى تمتلك متاجر التطبيقات أو تتحكم فيها "لن تحمل أو تدعم أى تطبيق فى متجر (متاجر) التطبيقات [الخاصة بهم] داخل الولايات المتحدة يدعم أو يمكّن المعاملات في e-CNY"، برعاية أعضاء مجلس الشيوخ توم كوتون وماركو روبيو ومايك براون.

ووفقًا لمكتب كوتون، يمكن لليوان الرقمي أن يوفر للحكومة الصينية "رؤية في الوقت الفعلي لجميع المعاملات على الشبكة ، مما يطرح مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن للأشخاص الأمريكيين الذين ينضمون إلى هذه الشبكة"، وقال مركز الأمن الأمريكي الجديد ، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، فى تقرير صدر يناير 2021 أن العملة الرقمية ونظام المدفوعات الإلكترونية فى الصين "من المرجح أن تكون نعمة لمراقبة CCP فى الاقتصاد وللتدخل الحكومى فى حياة المواطنين الصينيين "، مشيرا إلى أن" المعاملات ستحتوى على بيانات دقيقة حول المستخدمين ونشاطهم المالى".

وتأتى هذه الخطوة بعد إعلان WeChat ، وهو تطبيق للمراسلة والدفع مملوك لشركة Tencent الصينية مع أكثر من 1.2 مليار مستخدم ، أنه سيبدأ في دعم العملة في وقت سابق من هذا العام، ويقبل Alipay ، تطبيق المدفوعات الشهير للغاية المملوك لمجموعة Jack Ma's Ant Group ، العملة الرقمية، وكلا التطبيقين متاحان في متاجر تطبيقات Apple و Google.

ولم تستجب آبل وجوجل وآنت جروب وتينسنت لطلبات التعليق، وووصفت السفارة الصينية في واشنطن التشريع بأنه "مثال آخر على قيام الولايات المتحدة بالتنمر التعسفي على الشركات الأجنبية من خلال إساءة استخدام سلطة الدولة على أساس الأمن القومي غير المقبول"، وفي حين أن وقف تهديدات الأمن القومي المحتملة المتعلقة بالصين هو نقطة نادرة لاتفاق الحزبين في الكونجرس الأمريكي المنقسم بشدة ، فإن احتمالات تمرير مشروع القانون قبل انتخابات التجديد النصفي غير مؤكدة.