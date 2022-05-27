صفقة ضخمة.. برودكوم Broadcom تستحوذ على “VMware” مقابل 61 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 07:13 مساءً - استحوذت شركة برودكوم Broadcom على شركة الحوسبة السحابية في إم وير VMware في صفقة بقيمة 61 مليار دولار، وهي أكبر محاولة لشركة صناعة الرقاقات لتنويع أعمالها في المشاريع والبرامج.

وتشتهر برودكوم بأعمالها في مجال الرقاقات وتصميم وتصنيع أشباه الموصلات لأجهزة المودم والشبكات اللاسلكية وشرائح البلوتوث عبر أجهزة متعددة.

ويمثل هذا الاستحواذ ثاني أكبر صفقة يتم الإعلان عنها على مستوى العالم حتى الآن هذا العام. وجاءت صفقة مايكروسوفت البالغة قيمتها 68.7 مليار دولار لشراء شركة Activision Blizzard لألعاب الفيديو في المركز الأول.

ويعتمد الرئيس التنفيذي لشركة برودكوم، هوك تان، الذي بنى شركته لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع الرقاقات في العالم من خلال عمليات الاستحواذ، على خبرته في مجال إبرام الصفقات ويجلبها إلى قطاع البرمجيات.

وتضاعف الصفقة إيرادات الشركة المتعلقة بالبرمجيات بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى نحو 45٪ من إجمالي مبيعاتها. وتصبح الشركة لاعب رئيسي في مجال البرمجيات من خلال الاستحواذ على في إم وير.

وتأتي الصفقة في وقت يتزايد فيه الدفع من جانب إدارة بايدن لإيجاد المزيد من المنافسة في جميع القطاعات.

ولكن قد تشعر لجنة التجارة الفيدرالية بالقلق من أن برودكوم قد تستخدم الاستحواذ لتجميع الخدمات أو رفع الأسعار. وقد ترغب في معرفة ما إذا كان الدمج يؤثر في المنافسة الشاملة والأسعار.

وتعد الاتفاقية أيضًا خطوة مفيدة للرئيس التنفيذي لشركة ديل، مايكل ديل، الذي فصل في إم وير عن شركة صناعة الحاسب في العام الماضي.

ويمتلك مايكل ديل حصة 40٪ في في إم وير. بينما يمتلك الداعم المالي له سيلفر ليك، 10٪. وكلاهما اتفقا على التصويت لصالح الصفقة.

برودكوم ليس لديها إنفاق كبير على البحث والتطوير

حصلت شركة الرقاقات على تعهدات من مجموعة من البنوك لتمويل ديون بقيمة 32 مليار دولار. ويسمح لشركة في إم وير بطلب عروض من مقدمي العروض المنافسين لمدة 40 يومًا كجزء من الاتفاقية.

وإذا اختارت في إم وير عرضًا آخر بعد انقضاء هذه الفترة الزمنية، فإنه يتعين عليها دفع مبلغ 1.5 مليار دولار لبرودكوم. ولكن إذا قررت اختيار عرض آخر قبل انتهاء هذه الفترة، فإن المبلغ الواجب دفعه يصبح 750 مليون دولار.

وأعلنت كلتا الشركتين أيضًا عن نتائج ربع سنوية، حيث توقعت برودكوم إيرادات أفضل من المتوقع للربع الثالث. بينما علقت في إم وير توقعاتها للعام بأكمله بسبب الاستحواذ المعلق.

وبدأ دخول برودكوم في مجال البرمجيات بعد أن منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاولتها الاستحواذ على عملاقة شرائح الهاتف المحمول كوالكوم في عام 2018 مقابل أكثر من 100 مليار دولار لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

واستحوذت الشركة منذ ذلك الحين على شركة برامج الأعمال CA Technologies مقابل 18.9 مليار دولار. كما استحوذت على قسم الأمن في شركة سيمانتيك مقابل 10.7 مليارات دولار. واستكشفت الاستحواذ على شركة البرمجيات التحليلية SAS Institute.

وحاولت برودكوم خفض التكاليف في الشركات المكتسبة. وخفضت ميزانيات المبيعات والتسويق لشركتي CA Technologies وسيمانتيك من نحو 29٪ من إيراداتها إلى 7٪.

وتهيمن في إم وير في مجال برامج المحاكاة الافتراضية. ويسمح هذا المجال لعملاء الشركات بتشغيل تطبيقات متعددة عبر الخوادم.

وبدأ هذا المجال بالتباطؤ حيث وجدت الشركات أدوات جديدة للعمل من خلال الحوسبة السحابية. ودفع ذلك في إم وير للبحث عن عروض جديدة، بما في ذلك من خلال شراكة مع أمازون.