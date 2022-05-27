مايكروسوفت تضع لمساتها الأخيرة على “دونجل” لبث ألعاب إكس بوكس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 07:13 مساءً - أعلنت الشركة لأول مرة عن دونجل البث المخصص لجهاز xCloud في شهر يونيو 2021. ولكن قالت الشركة في بيان جديد إنها ابتعدت عن النسخ الحالية من الجهاز، الذي تقول إنه يحمل الاسم الرمزي Keystone.

واستمرت الشائعات القائلة بأن مايكروسوفت كانت تستكشف جهاز بث لتوفير Xbox Cloud Gaming عبر دونجل بأسعار معقولة لبضع سنوات.

وكان أول تلميح هو مشروع هوبارت Project Hobart. كما ظهر في الآونة الأخيرة الاسم الرمزي Keystone في قائمة أنظمة تشغيل إكس بوكس.

وأدى ذلك إلى انتشار الشائعات التي تفيد بأن مايكروسوفت كانت تواصل استكشاف أجهزة إضافية لتشكيلة إكس بوكس.

ويعتبر Keystone بمثابة جهاز بث HDMI حديث يشغل Xbox Game Pass وخدمة الألعاب السحابية. ومع ذلك، تستكشف الشركة النسخ المحدثة الإضافية للمنتج قبل طرحه في السوق.

وفي بيان، وصف متحدث باسم مايكروسوفت التزامها بتقليل الحدود بشأن محتوى إكس بوكس عبر أجهزة منخفضة التكلفة، مع الإقرار بأن الإصدار الحالي من Keystone يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل طرحه.

وقال المتحدث: رؤيتنا بالنسبة لخدمة Xbox Cloud Gaming ثابتة، وهدفنا هو تمكين الأشخاص من ممارسة الألعاب التي يريدونها عبر الأجهزة التي يريدونها وفي أي مكان يريدون، وكما أعلنا في العام الماضي، كنا نطور جهاز بث الألعاب، الذي يحمل الاسم الرمزي Keystone، والذي يمكن توصيله بأي تلفاز أو شاشة دون الحاجة إلى منصة.

وأضاف: نستمر بتقييم جهودنا ومراجعة ما تعلمناه والتأكد من أننا نقدم قيمة لعملائنا كجزء من أي رحلة تقنية. لقد اتخذنا قرارًا بالابتعاد عن النسخة الحالية من جهاز Keystone، ونأخذ ما تعلمناه ونعيد تركيز جهودنا على نهج جديد يسمح لنا بتقديم Xbox Cloud Gaming لمزيد من اللاعبين حول العالم في المستقبل.

بناءً على هذه التصريحات، فإن Keystone كان قيد التطوير لمدة عامين، مع استمرار الشركة في وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة ميزات المنتج.

ويمكن لجهاز Keystone تشغيل نوع من نظام التشغيل ويندوز أو إكس بوكس المخفف، وذلك بالنظر إلى أن Keystone ظهر في الأصل في قائمة أنظمة التشغيل جنبًا إلى جنب مع منصات إكس بوكس المختلفة مثل ERA و GameOS.

ويسمح استخدام ويندوز بدلاً من بدائل مثل أندرويد للشركة بتقديم تطبيقاتها لبث الوسائط مثل Microsoft Movies & TV.

ولا يزال الجدول الزمني المحدد لجهاز Keystone غير واضح. ولكن من غير المتوقع رؤيته في أي وقت قريب، لا سيما في معرض Xbox و Bethesda القادم في 12 يونيو.

ويعتبر جهاز البث المنخفض التكلفة منطقيًا من منظور الأعمال، حيث تدفع مايكروسوفت لتوفير Xbox Game Pass لمزيد من الأسر التي ربما لا تكون مهتمة بامتلاك منصة كاملة.

وألمحت الشركة سابقًا أيضًا إلى جلب تطبيقات التلفاز لـ Xbox Cloud Gaming أيضًا، مما يقلل الحاجز أكثر.