شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتس آب يبدأ تحذير الشركات المنتهكة سياستها التجارية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتس آب المملوك لشركة فيس بوك مؤخرًا واتس آب Cloud API للشركات في جميع أنحاء العالم، إنها نسخة قائمة على السحابة من أداة مطور الشركة WhatsApp Business API، وتهدف الأداة إلى تسهيل بدء استخدام واتس آب للشركات من جميع الأحجام في أي مكان في العالم، وبعد هذا التغيير الأخير ، يقال إن عملاق الشبكات الاجتماعية يعمل الآن على ميزة جديدة ستحذر الشركات من المخاطرة بخرق السياسة التجارية للشركة.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يعمل برنامج المراسلة الفورية على تطوير ميزة من شأنها تحذير الشركات عندما تنتهك السياسة التجارية للشركة، ووفقًا للتقرير، سيظهر تحذير أعلى قائمة الدردشة وسيخبر الشركات بسياسات الشركة. ستظهر السياسات على حسابات واتس آب Business فقط.

ويشير التقرير إلى أن الشركة تقوم بإنشاء "راية راية" ستظهر على حسابات أعمال واتس آب التي لم تمتثل لسياسة الشركة التجارية، وتم اكتشاف الميزة مؤخرًا بعد أن سمحت الشركة لجميع الشركات والمطورين باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة.

وجاء في التقرير "يخطط واتس آب لتقديم لافتة جديدة في أعلى قائمة الدردشات عندما تكتشف أنظمتها التلقائية نشاطًا مشبوهًا في حساب الأعمال. سيشرح واتس آب ما هو الخطأ في الحساب بالتفصيل ، حتى تتمكن الشركات من حل المشكلة فورًا باتباع السياسة"، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من خلال هذا التحذير ، تهدف الشركة إلى إتاحة فرصة للحسابات التجارية قبل حظرها، ويذكر WABetaInfo أيضًا أن الميزة في مرحلة التطوير وسيتم إصدارها لاحقًا.