شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتس آب يبدأ تحذير الشركات المنتهكة سياستها التجارية قريبا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، يعمل برنامج المراسلة الفورية على تطوير ميزة من شأنها تحذير الشركات عندما تنتهك السياسة التجارية للشركة، ووفقًا للتقرير، سيظهر تحذير أعلى قائمة الدردشة وسيخبر الشركات بسياسات الشركة. ستظهر السياسات على حسابات واتس آب Business فقط.
ويشير التقرير إلى أن الشركة تقوم بإنشاء "راية راية" ستظهر على حسابات أعمال واتس آب التي لم تمتثل لسياسة الشركة التجارية، وتم اكتشاف الميزة مؤخرًا بعد أن سمحت الشركة لجميع الشركات والمطورين باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة.
وجاء في التقرير "يخطط واتس آب لتقديم لافتة جديدة في أعلى قائمة الدردشات عندما تكتشف أنظمتها التلقائية نشاطًا مشبوهًا في حساب الأعمال. سيشرح واتس آب ما هو الخطأ في الحساب بالتفصيل ، حتى تتمكن الشركات من حل المشكلة فورًا باتباع السياسة"، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من خلال هذا التحذير ، تهدف الشركة إلى إتاحة فرصة للحسابات التجارية قبل حظرها، ويذكر WABetaInfo أيضًا أن الميزة في مرحلة التطوير وسيتم إصدارها لاحقًا.