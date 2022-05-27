شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية أخرى من مستثمرى تويتر بشأن التلاعب فى الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه Elon Musk دعوى قضائية أخرى بشأن الاستحواذ المخطط له على Twitter، وذكرت وكالة رويترز أن المستثمرين رفعوا دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بتهمة التلاعب بأسعار الأسهم قبل عرضه للاستحواذ على 44 مليار دولار كما فى دعوى سابقة، ومن المفترض أن ماسك وفر 156 مليون دولار من خلال عدم الكشف عن أنه اشترى أكثر من 5% من أسهم تويتر بحلول 14 مارس، منتهكًا بذلك قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات، قال المستثمرون إن ماسك لم يكشف عن استثماراته إلا في أوائل أبريل، عندما كشف أنه يمتلك شريحة 9.2% من الشبكة الاجتماعية.

وقال المستثمرون إن تصريحات ماسك بعد الإعلان ترقى أيضًا إلى التلاعب، وكانوا قلقين بشكل خاص بشأن ادعائه بأن الصفقة كانت "معلقة" حتى يتمكن Twitter من إثبات أن الروبوتات لم تكن مشكلة كبيرة وتمثل أقل من 5% من الحسابات، وفقا لتقرير engadged.

والمدعون في القضية يأملون في حالة الدعوى الجماعية ، ويطلبون تعويضات غير محددة إذا نجحوا، ورفض تويتر التعليق ولم يرد ماسك على طلبات رويترز للتعليق.

وأثارت عملية شراء ماسك المأمولة بالفعل موجة من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى الدعوى المذكورة سابقًا فى أبريل، ورفع صندوق معاشات تقاعد فى فلوريدا دعوى قضائية ضد ماسك بدعوى انتهاكه قانون ولاية ديلاوير الذي من شأنه منع الاندماج حتى عام 2025.

وفى الوقت نفسه، تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات في توقيت إفصاح ماسك ، وليس هناك يقين من أن أيًا من هذه الإجراءات ستنجح ، لكنها لا تزال تشكل تحديات خطيرة لطموحات ماسك.