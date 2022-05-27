شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختفاء "اللايك" من فيس بوك.. هل تحديث السياسة الأخير وراء هذا العطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى مستخدمو فيس بوك صباح اليوم، من مشكلة فنية تتعلق بعد ظهور سجل الاعجابات "اللايكات" على منشورات المستخدمين الامر الذى اثار غضب العديد من المستخدمين حول العالم، ورغم أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن السبب وراء هذا العطل، إلا أن العديد من التقارير ربطت هذا الأمر بتحديث سياسة الخصوصية الجديدة الذى كشفت عنه الشركة أمس.

مشكلة "اللايك" على فيس بوك اشتكي رواد موقع فيس بوك صباح اليوم من وجود بعض المشاكل المرتبطة بالإشعارات الخاصة بمنشورات أصدقائهم، إذ لم يعودوا قادرين على معرفة الأشخاص الذين تفاعلوا مع المنشورات الخاصة بهم، حيث يظهر أمامهم الأعداد فقط، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا كان هذا الامر عطل فني أول تحديث جديد.



تحديث سياسة فيس بوك تحديث سياسة فيس بوك قالت Meta الشركة الأم لفيس بوك إن التغييرات التي تجريها على سياسة الخصوصية الخاصة بها تستند إلى التعليقات التي تلقتها من خبراء الخصوصية وواضعي السياسات والمستخدمين، حيث تقوم Meta بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها ، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم سياسة البيانات.

وقد أعلنت الشركة عن التغييرات التي ستؤثر على المستخدمين عبر منشور أمس 26 مايو 2022، موضحة أنه ستكون سياسة الخصوصية الجديدة سارية المفعول اعتبارًا من 26 يوليو 2022 المقبل، وستؤثر على مستخدمي Facebook و Instagram و Messenger ومنتجات Meta الأخرى باستثناء WhatsApp و Workplace و Free Basics و Messenger Kids.

وفي منشور المدونة الرسمي ، تذكر Meta "أعدنا كتابة سياسة الخصوصية الخاصة بنا وأعدنا تصميمها لتسهيل فهم كيفية استخدامنا لمعلوماتك وجعلها أكثر وضوحًا"، بالإضافة إلى ذلك ، تقول Meta "يتم تحديث شروط الخدمة لدينا لتوضيح ما هو متوقع منا ومن يستخدم منصاتنا بشكل أفضل"، وتحدد الشركة بوضوح أنه "بينما يبدو النص مختلفًا في كليهما ، فإن هذه التحديثات لا تسمح لـ Meta بجمع بياناتك أو استخدامها أو مشاركتها بطرق جديدة."





تغير سياسة الخصوصية بناءً على تعليقات المستخدمين والخبراءتقول Meta إن التغييرات التي تجريها على سياسة الخصوصية الخاصة بها تستند إلى التعليقات التي تلقتها من خبراء الخصوصية وواضعي السياسات والمستخدمين.

كجزء من التغيير ، سيحصل المستخدمون على عناصر تحكم جديدة في الجمهور وطرق جديدة لإدارة الإعلانات التي يرونها على الأنظمة الأساسية، فبدءًا من 26 مايو 2022 ، سيحصل المستخدمون على إعداد جديد لتسهيل إدارة جمهور منشوراتهم على Facebook، ومن الآن فصاعدًا ، سيتمكن المستخدمون من تحديد جمهور افتراضي وستكون جميع المنشورات التي ينشئونها بعد ذلك مرئية للأشخاص المحددين فقط.

توفر ميزة جديدة أخرى تأتي مع سياسة الخصوصية الجديدة للمستخدمين عنصر تحكم واحدًا لتعيين التفضيلات عبر موضوعات الإعلانات التي تعكس فئات استهداف الاهتمامات التي قد يستخدمها المعلنون للوصول إليهم والمحتوى الذي قد يشاهدونه في الإعلان، ويمكن للمستخدمين معرفة المزيد حول سياسة الخصوصية في مركز الخصوصية الجديد الذي أطلقته Meta ، حيث يمكن للأشخاص معرفة المزيد حول نهج الشركة للخصوصية عبر جميع منصاتها، وبالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن مستخدمو Instagram الآن من إخفاء حسابات مثل منشورات الآخرين على منصة التواصل الاجتماعي.

تحديثات الخصوصية

ولعل هذه النقطة ربما تكون مرتبطة بعطل فيس بوك اليوم، حيث قالت الشركة أنه بداية من 26 مايو"نطرح أيضًا إعدادًا جديدًا لتسهيل إدارة من يرى مشاركاتك على فيس بوك،و الآن ، عندما يختار شخص ما جمهورًا افتراضيًا ، سيتم تطبيق اختيار الجمهور هذا على المنشورات الجديدة التي تم إنشاؤها في فيس بوك والتي يشاركها على جدولهم الزمني ما لم يختاروا جمهورًا مختلفًا لمنشور معين. في السابق ، كان جمهورك الافتراضي للمشاركات يطابق أي جمهور y".