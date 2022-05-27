شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض صافى ثروة "إيلون ماسك" لأقل من 200 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض صافي ثروة الملياردير التكنولوجي "إيلون ماسك" إلى أقل من 200 مليار دولار بعد أن وصلت أسهم Tesla مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها في 11 شهرًا، حيث خسر ماسك حوالي 77.6 مليار دولار من صافي ثروته منذ عام حتى الآن.

وتعرض سهم Tesla لضغط هائل في الآونة الأخيرة ، حيث انخفضت الأسهم بنحو 40 في المائة منذ بداية العام، ونتيجة لذلك ، تلقت القيمة الصافية لماسك ضربة كبيرة، ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات ، يبلغ صافي ثروة ماسك 193 مليار دولار. وهذا يعني أن ماسك شهد خسارة 77.6 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام.

ومع ذلك ، لا يزال "ماسك" أغنى شخص في العالم من حيث صافي الثروة، وقال التقرير إن أقرب منافسيه ، مؤسس أمازون جيف بيزوس ، مدرج حاليًا بصافي ثروة تبلغ 128 مليار دولار، وعلى غرار ماسك ، تعرضت ثروة بيزوس الصافية أيضًا لضربة كبيرة هذا العام ، حيث انخفضت بمقدار 64.6 مليار دولار.

وشهد ماسك ورفاقه المليارديرات تقلص صافي ثرواتهم هذا العام، و بشكل عام ، خسر أغنى 50 شخصًا في العالم ، بمن فيهم بيل جيتس ومارك زوكربيرج ، ما مجموعه نصف تريليون دولار من الثروة منذ بداية العام.