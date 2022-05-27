شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض صافى ثروة "إيلون ماسك" لأقل من 200 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
وتعرض سهم Tesla لضغط هائل في الآونة الأخيرة ، حيث انخفضت الأسهم بنحو 40 في المائة منذ بداية العام، ونتيجة لذلك ، تلقت القيمة الصافية لماسك ضربة كبيرة، ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات ، يبلغ صافي ثروة ماسك 193 مليار دولار. وهذا يعني أن ماسك شهد خسارة 77.6 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام.
ومع ذلك ، لا يزال "ماسك" أغنى شخص في العالم من حيث صافي الثروة، وقال التقرير إن أقرب منافسيه ، مؤسس أمازون جيف بيزوس ، مدرج حاليًا بصافي ثروة تبلغ 128 مليار دولار، وعلى غرار ماسك ، تعرضت ثروة بيزوس الصافية أيضًا لضربة كبيرة هذا العام ، حيث انخفضت بمقدار 64.6 مليار دولار.
وشهد ماسك ورفاقه المليارديرات تقلص صافي ثرواتهم هذا العام، و بشكل عام ، خسر أغنى 50 شخصًا في العالم ، بمن فيهم بيل جيتس ومارك زوكربيرج ، ما مجموعه نصف تريليون دولار من الثروة منذ بداية العام.