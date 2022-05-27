شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرقابة البريطانية تحقق فى تقييد جوجل المنافسة فى الإعلانات أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة تحقيقًا ثانيًا فى ممارسات تقنية الإعلانات في Google، وسيبحث هذا التحقيق على وجه الخصوص ، في الدور الذي تلعبه Google في "مجموعة تكنولوجيا الإعلانات"، أو مجموعة الخدمات التي تسهل بيع مساحة الإعلان عبر الإنترنت بين المعلنين والبائعين مثل موفري المحتوى عبر الإنترنت، وفقا لتقرير engadged.

وأوضحت المنظمة، أن Google لديها مناصب قوية على مستويات مختلفة من مجموعة تكنولوجيا الإعلانات وتفرض رسومًا على كل من الناشرين والمعلنين.

كما إنه يدرس ثلاثة أجزاء رئيسية من المجموعة التي تلعب فيها Google أدوارًا رئيسية ، نظرًا لأنها تمتلك أكبر مزودي الخدمة لكل منها، وستدرس CMA ممارسات Google لمنصات جانب الطلب ، والتى تمنح المعلنين والوكالات الإعلامية وسيلة لشراء مساحة للناشرين للإعلان من عدة مصادر.

وستنظر أيضًا في ممارسات الشركة المتعلقة بتبادلات الإعلانات التي يمكنها بيع مخزون الناشرين وأخيرًا ، ستفحص CMA خوادم إعلانات الناشر فى Google التى تدير مخزون الناشر لتحديد الإعلان الذي سيتم عرضه في وقت معين بناءً على عروض الأسعار والصفقات المباشرة للمساحة.

وقالت هيئة السوق المالية إن ممارسات جوجل - إذا كانت مشكوك فيها بالفعل يمكن أن تشوه المنافسة، ويمكن أن تربط هذه الخدمات المتنوعة تعاقد بينها معًا على سبيل المثال ، بحيث لن يكون لدى المستخدمين خيار سوى الذهاب مع Google على طول الطريق ، مما يجعل من الصعب على الخدمات المنافسة الأصغر المنافسة.

وفقًا لأندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال: وقد يؤدي ضعف المنافسة في هذا المجال إلى تقليل عائدات الإعلانات للناشرين ، الذين قد يضطرون إلى التنازل عن جودة المحتوى الخاص بهم لخفض التكاليف أو وضع محتواهم خلف أنظمة حظر الاشتراك غير المدفوع.

وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة التكاليف للمعلنين التي يتم تمريرها من خلال الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات المُعلن عنها ".

وتحقق المنظمة أيضًا مما إذا كان Google و Meta قد تواطأوا على الإعلانات، ويدور هذا التحقيق حول البحث في اتفاقية الإعلان بين الشركتين التي تحمل الاسم الرمزي "Jedi Blue" ومعرفة ما إذا كانت هذه الصفقة تعيق المنافسة في الإعلان عبر الإنترنت.